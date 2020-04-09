Встреча ОПЕК+ и сокращение поставок нефти: чем закончились переговоры в четверг

Производители нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией попытались выработать соглашение, которое решило бы проблему растущего избыточного предложения на фоне 30%-го падения мирового спроса на топливо. Однако аналитики заявили, что производственная группа может в конечном итоге сократить объемы добычи меньше, чем ожидал рынок, добавив, что разрушение спроса от вызванного пандемией спада было слишком большой проблемой, чтобы легко решить ее.



Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, перевели около 15-20 миллионов баррелей в сутки, или 15-20% от мировых поставок. Однако министр нефти Ирана заявил, что сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки произойдет только в мае и июне 2020 года. С июля до конца 2020 года будет сокращено производство на 8 млн баррелей в сутки, а начиная с января 2021 года – на 6 млн баррелей в сутки.

Американские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,36 долл., или 4,1%, – до 31,48 долл. за баррель.

Сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки было бы самым большим сокращением добычи, когда-либо согласованным ОПЕК, но Россия настаивала, что сократить добычу можно только при условии, что Соединенные Штаты присоединятся к сделке. Другие крупные производители, такие как Канада и Бразилия, уже высказались в поддержку сокращения производства, хотя эти страны сейчас сокращают производство из-за ситуации на рынке.

США ничего не говорят о возможном сокращении производства. Вместо представители Соединенных Штатов отмечают, что рыночные силы уже заставляют производителей отступать, поскольку ожидается, что объем производства упадет почти на 2 миллиона баррелей в сутки к следующему году.

После встречи ОПЕК+ министры энергетики из группы 20 крупнейших экономик должны встретиться в пятницу.

Ранее "Комментарии" писали, что мировая экономика может недополучить более 5 трлн долл. за два года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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