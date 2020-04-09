Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7292.32

ETH/USD

170.62

LTC/USD

46.15

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика "Мировая экономика утратит до 5 трлн долларов из-за пандемии", - Bloomberg
НОВОСТИ Все новости

"Мировая экономика утратит до 5 трлн долларов из-за пандемии", - Bloomberg

Эксперты прогнозируют в мире небывалый экономический спад, который приравнивается к годовому бюджету Японии

сегодня, 14:15
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Мировая экономика утратит до 5 трлн долларов из-за пандемии", - Bloomberg

Мировая экономика может недополучить более $5 трлн за два года из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщают аналитики журнала Bloomberg.

Отмечается, что указанная  цифра сравнима с годовым объемом производства Японии. По мнению экспертов, миру грозит самая глубокая рецессия со времен 1930-х годов.

В частности, банк JPMorgan полагает, что борьба с пандемией может обойтись мировой экономике не менее чем в $5,5 трлн, а главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн оценивает потери в $5 трлн.

Прогнозируемый спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное.

По оценкам экспертов, несмотря на беспрецедентный уровень монетарного и фискального стимулирования, ВВП стран вряд ли вернется к докризисной тенденции до 2022 года.

"Мировая экономика уже сокращается и теряет обороты быстрее, чем в первые дни финансового кризиса", - пишет Bloomberg.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что цена на газ в Европе упала до рекордных размеров.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/world-economy-faces-5-trillion-hit-that-is-like-losing-japan?sref=dDS68C2O
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...