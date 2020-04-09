"Мировая экономика утратит до 5 трлн долларов из-за пандемии", - Bloomberg

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Мировая экономика может недополучить более $5 трлн за два года из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщают аналитики журнала Bloomberg.
Отмечается, что указанная цифра сравнима с годовым объемом производства Японии. По мнению экспертов, миру грозит самая глубокая рецессия со времен 1930-х годов.
В частности, банк JPMorgan полагает, что борьба с пандемией может обойтись мировой экономике не менее чем в $5,5 трлн, а главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн оценивает потери в $5 трлн.
Прогнозируемый спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное.
По оценкам экспертов, несмотря на беспрецедентный уровень монетарного и фискального стимулирования, ВВП стран вряд ли вернется к докризисной тенденции до 2022 года.
"Мировая экономика уже сокращается и теряет обороты быстрее, чем в первые дни финансового кризиса", - пишет Bloomberg.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что цена на газ в Европе упала до рекордных размеров.
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