Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7299.36

ETH/USD

171.70

LTC/USD

46.04

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Новый рекорд: цена на газ в Европе обновила минимум
НОВОСТИ Все новости

Новый рекорд: цена на газ в Европе обновила минимум

Основные торговые площадки зафиксировали новую минимальную цену на газ

сегодня, 10:55 746
Автор:

• Сергей Медведев

Новый рекорд: цена на газ в Европе обновила минимум

Несмотря на оптимистичные прогнозы, цена на газ в Европе обновила свой минимум.

Торги на британской National Balancing Point (NBP) показали цену в 67,5 долларов за тысячу кубометров. На нидерландской  TTF, которую считают главной площадкой Европы, газ с учетом стоимости поставки стоил 79,33 доллара за тысячу кубометров.

Аналитики отмечают, что такое резкое падение не дало времени отреагировать поставщикам и сторона предложения не успела внести свои корректировки.

Как сообщал портал "Комментарии", транзит газа через территорию Украины упал на 53% в первом квартале 2020 года. Сообщается, что объемы транзита уменьшились фактически вдвое относительно средних значений января-марта за 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/business/703292
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...