Новый рекорд: цена на газ в Европе обновила минимум

Несмотря на оптимистичные прогнозы, цена на газ в Европе обновила свой минимум.

Торги на британской National Balancing Point (NBP) показали цену в 67,5 долларов за тысячу кубометров. На нидерландской TTF, которую считают главной площадкой Европы, газ с учетом стоимости поставки стоил 79,33 доллара за тысячу кубометров.

Аналитики отмечают, что такое резкое падение не дало времени отреагировать поставщикам и сторона предложения не успела внести свои корректировки.

Как сообщал портал "Комментарии", транзит газа через территорию Украины упал на 53% в первом квартале 2020 года. Сообщается, что объемы транзита уменьшились фактически вдвое относительно средних значений января-марта за 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

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