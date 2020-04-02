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Транзит газа через ГТС Украины за первый квартал упал на 53%

Как сообщил Оператор ГТС, за первый квартал этого года транзит газа составил 11,1 млрд куб. м

сегодня, 13:10
Автор:

• Таисия Ерохина

Транзит газа через ГТС Украины за первый квартал упал на 53%

За первый квартал этого года Оператор ГТС протранспортировал 11,1 млрд куб. м газа, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что объемы транзита уменьшились фактически вдвое относительно средних значений января-марта за 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. на сутки).

Кроме того, в первом квартале начала действовать новая услуга shourt-haul: она позволяет заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. Так, в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

В целом за январь-март в западном направлении транзитировали 9,8 млрд куб. м газа (на 7,2 млрд куб. м или 42% меньше, чем в прошлом году), а в южном (балканском) - объемы транзита сократились на 70% и составили 1,2 млрд куб. м газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что долги облгазов перед Оператором ГТС в феврале выросли на 300 млн гривен.


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Источник: https://tsoua.com/news/za-pershyj-kvartal-2020-roku-operator-gts-protranzytuvav-11-mlrd-kub-m-gazu/?fbclid=IwAR1aCD6ehQHzXCFLwyWeaaAA88jam5CG56uLy7xL0SnkNZIIUUbyOWqKgMs
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