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Главная Новости Бизнес экономика Долги облгазов перед Оператором ГТС в феврале выросли на 300 млн гривень
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Долги облгазов перед Оператором ГТС в феврале выросли на 300 млн гривень

Из-за долгов облгазов украинцы могут остаться без газоснабжения

сегодня, 17:12
Автор:

• Татьяна Веремеева

Долги облгазов перед Оператором ГТС в феврале выросли на 300 млн гривень

В феврале из газо-транспортной системы Украины было отобрано 111 млн куб. м газа, но участники рынка заплатили только за 25% голубого топлива. Из-за этого в период с января по февраль 2020 года долги перед Оператором ГТС Украины выросли до 870 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

В то же время, в феврале облгазы менее активно наращивали задолженность за газ. Связывают это со снижением стоимости газа. Оператор ГТС прогнозирует, что долги вновь будут стремительно расти после очередного повышения тарифов на газ.

Позитивные небалансы участников рынка составили 484 млн куб. м газа – на 2,62 млрд грн.

Самые большие долги за газ на сегодняшний день у Луганскгаза, Тернопольгоргаза, Киевоблгаза и Кировоградгаза.

Ранее "Комментарии" писали, что сейчас газ украинцам продают посредники – областные газовые компании, однако с мая 2020 года продавать газ смогут любые компании, в том числе и "Нафтогаз". В дальнейшем компания планирует расширить свое присутствие на газовом рынке.


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