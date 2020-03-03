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"Нафтогаз Украины" будет продавать населению газ без посредников

Компания "Нафтогаз" запускает рекламу для привлечения прямых покупателей

сегодня, 17:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Нафтогаз Украины" будет продавать населению газ без посредников

В ГП "Нафтогаз" заявили о начале рекламной кампании с целью привлечения клиентов среди населения. Об этом сообщается в пресс-службе государственной компании.

Сейчас газ украинцам продают посредники - областные газовые компании, однако с мая 2020 года продавать газ смогут любые компании, в том числе и "Нафтогаз". В дальнейшем компания планирует расширить свое присутствие на газовом рынке.

"Цель стартовавшей  рекламно-информационной кампании - способствовать созданию восприятия "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка, который способен обеспечить тепло в домах украинский, несмотря на критические риски и угрозы", - указано в сообщении.

В качестве подтверждения этого факта пресс-служба компании подчеркивает, что проценты, по которым "Нафтогаз" одалживает деньги на мировых рынках, постоянно уменьшаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал возможных последствиях  монополии на рынке природного газа в Украине

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что "Нафтогаз", действительно, имеет монополию на добычу газа и его импорт в Украину, соответственно имеет и монополию на образование цены.

"Но это началось не в 2018 году, а с момента создания компании, – подчеркивает эксперт. – Монополия продолжается все годы независимости Украины. В том числе и сейчас, несмотря на анбандлинг, проведенный в конце 2019 года. В законе "О рынке газа", принятом в 2015 году, говорится о честной и добросовестной конкуренции, рыночном ценообразовании. Но допускается деятельность естественных монополий. Закон принимался с целью сохранить "Нафтогаз" и анбандлинг в этой области ничего не изменил".






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Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7015F1E9356388B8C2258520004EB92B?OpenDocument&year=2020&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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