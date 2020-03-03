"Нафтогаз Украины" будет продавать населению газ без посредников

В ГП "Нафтогаз" заявили о начале рекламной кампании с целью привлечения клиентов среди населения. Об этом сообщается в пресс-службе государственной компании.

Сейчас газ украинцам продают посредники - областные газовые компании, однако с мая 2020 года продавать газ смогут любые компании, в том числе и "Нафтогаз". В дальнейшем компания планирует расширить свое присутствие на газовом рынке.

"Цель стартовавшей рекламно-информационной кампании - способствовать созданию восприятия "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка, который способен обеспечить тепло в домах украинский, несмотря на критические риски и угрозы", - указано в сообщении.

В качестве подтверждения этого факта пресс-служба компании подчеркивает, что проценты, по которым "Нафтогаз" одалживает деньги на мировых рынках, постоянно уменьшаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал возможных последствиях монополии на рынке природного газа в Украине.

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что "Нафтогаз", действительно, имеет монополию на добычу газа и его импорт в Украину, соответственно имеет и монополию на образование цены.

"Но это началось не в 2018 году, а с момента создания компании, – подчеркивает эксперт. – Монополия продолжается все годы независимости Украины. В том числе и сейчас, несмотря на анбандлинг, проведенный в конце 2019 года. В законе "О рынке газа", принятом в 2015 году, говорится о честной и добросовестной конкуренции, рыночном ценообразовании. Но допускается деятельность естественных монополий. Закон принимался с целью сохранить "Нафтогаз" и анбандлинг в этой области ничего не изменил".

















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