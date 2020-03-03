Монополия на добычу газа в Украине: какая судьба ждет «Нафтогаз»









Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела против НАК "Нафтогаз Украины" по признакам злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему все происходит именно сейчас (речь идет о ситуации, которая началась еще в 2018 году), и чем может это закончится.

Все началось намного раньше 2018 года

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что "Нафтогаз", действительно, имеет монополию на добычу газа и его импорт в Украину, соответственно имеет и монополию на образование цены.

"Но это началось не в 2018 году, а с момента создания компании, – подчеркивает эксперт. – Монополия продолжается все годы независимости Украины. В том числе и сейчас, несмотря на анбандлинг, проведенный в конце 2019 года. В законе "О рынке газа", принятом в 2015 году, говорится о честной и добросовестной конкуренции, рыночном ценообразовании. Но допускается деятельность естественных монополий. Закон принимался с целью сохранить "Нафтогаз" и анбандлинг в этой области ничего не изменил".

Расследование АМКУ против НАК, начатое сейчас, следует рассматривать с политической точки зрения, уверен Владимир Манько.

"Кто-то очень хочет занять место в руководстве монополиста, чтобы взять на себя миллиардные денежные потоки, – поясняет эксперт. – Учитывая то, что АМКУ – это парафия президента (он назначает и освобождает председателя этого ведомства с согласия Рады), то этот "кто-то" находится на Банковой… Как вариант, расследование инициировано самим главой АМКУ Терентьевым (назначен еще в 2015 году), с целью показать свою эффективность и лояльность к современным политическим реалиям. Удивительно, что он пережил смену власти, оставшись при должности. Эта активность должна сохранить ему кресло и в дальнейшем".

В результате возможных пертурбаций может измениться верхушка "Нафтогаза", но не его монопольное положение, считает Манько: "И далее цена на газ и тарифы будут выполнять роль еще одного, не прямого, налога для граждан и бизнеса".

Борьба за кресло председателя правления

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко расценивает расследование АМКУ против "Нафтогаза" исключительно в русле борьбы за кресло председателя правления. Он также думает, что в итоге расследование АМКУ закончится ничем.

"Контракт Андрея Коболева истекает 22 марта, – напоминает эксперт. – После наблюдательному совету нужно определиться: продолжать сотрудничество с нынешним главой, либо подыскивать альтернативу. По сути, предмет расследования антимонопольщиков лишен смысла, поскольку НАК устанавливала тарифы на газ для населения, исходя из принятых правительством спецобязательств в постановлении №867. То есть монопольное положение компании стало не ее преимуществом для предполагаемого злоупотребления, а наоборот".

Именно Кабинет министров прописал формулу, в которой цена на газ для населения начислялась, в том числе, базируясь на цене газа для промышленных потребителей, устанавливаемой НАК, подчеркивает Игорь Чаленко.

"Но в промышленном сегменте НАК не является монополистом, – поясняет руководитель ЦАиС. – Здесь не первый год работает свободный рынок и ценообразование, которое динамично реагирует на тенденции на международных хабах".

Чаленко считает, что в следующие несколько недель нынешнее руководство "Нафтогаза" будет демонизировано в информационном пространстве.

"Ради объективности, для этого есть и реальные предпосылки, – отмечает политолог. – Я даже не вспоминаю о знаменитых премиях и окладах верхушки "Нафтогаза". Например, господин Коболев провалил обязанность о повышении объемов украинской газодобычи до уровня 18,2 млрд куб. м. Представленная недавно стратегия "Тризуб" ситуацию не спасает".

Ранее "Комментарии" писали, что АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за завышенной цены на газ.

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