«Золотой» имбирь и овощи под распродажу: что происходит с ценами перед Пасхой

В необычных жизненных условиях, продиктованных карантином, удивительным образом ведут себя и цены на продукты питания. Пока лимон, чеснок и имбирь по понятным причинам "пробивают" ценовой потолок, традиционно дорогие для нынешней поры года свежие помидоры и огурцы дешевеют. В чем причины ценовых аномалий – разбирались журналисты "Комментариев".



"Золотой набор": вирусологи хватаются за голову

Трудно сказать, какой специалист первым озвучил содержание "золотого противовирусного набора", но факт остается фактом: спрос на имбирь, чеснок и лимоны и, соответственно, цены на них, взлетели до небес во всем мире.

Сегодня лимоны в украинских супермаркетах продаются по цене от 80 грн за килограмм, чеснок – от 150 грн, корень имбиря – от 250 грн, и сдавать позиции они не собираются.

Сейчас вирусологи, медики, диетологи и прочие специалисты в один голос пытаются донести до населения, что эти продукты от вируса не спасут, а чтобы укрепить иммунитет, нужно вести здоровый образ жизни в целом. Но мир уже не остановить. Вся планета озабочена тем, "что бы такое съесть, чтобы не заболеть".

"Причин роста цен на чеснок, имбирь и лимон можно назвать множество: и колебания курса, и ограничение экспорта в Турции, и закрытие рынков, но главная причина – это ажиотажный спрос, причем одновременно чуть ли не во всем мире", – отметил в беседе с "Комментариями" эксперт по розничной торговле Андрей Куценко.

Специалисты поясняют: если какого-то товара, условно говоря, продавалось в мире 100 тысяч тонн в месяц, а сейчас его потребность – 300 тысяч тонн, то 200 тысяч тонн физически негде взять. И рынок пытается отрегулировать этот спрос ростом цен. Понятно, что производители начнут наращивать производство, но увидеть результаты их усилий мы сможем лишь в следующем сезоне.

Овощи и фрукты в небывалой доступности

Обратную тенденцию демонстрируют прочие овощи и фрукты, цены на которые поползли вниз. В частности, по данным оптового рынка "Шувар", стремительно начали дешеветь лук и картофель, которые были лидерами подорожания в начале карантина.

Эксперты напоминают, что объявленный карантин спровоцировал ажиотажный спрос на продукты, в том числе и овощи борщевого набора. И если моркови, свекле и капусте удалось удержать ценники, поскольку этой продукции было в избытке в хранилищах украинских фермеров, то с картофелем и луком ситуация развивалась по другому сценарию.

Дело в том, поясняет руководитель департамента "Аналитика" рынка "Шувар" Татьяна Гетьман, картофель страна импортировала весь сезон, поэтому рост спроса на фоне падения гривны спровоцировал рост ценников. Похожая ситуация наблюдалась и с луком: до середины марта мы его активно экспортировали, а после введения карантина были вынуждены покупать в Европе, поскольку остатков в хранилищах оказалось недостаточно. Сегодня украинские трейдеры продолжают импортировать картофель и лук, спрос на них снизился, соответственно и цены просели.

Снижаются цены на огурцы, помидоры, зелень, грибы. Огурцы по 30 грн за килограмм и помидоры по 35-40 – когда еще такое было в апреле?

"Цены на украинские тепличные продукты снижаются из-за того, что фермеры сегодня отдают свою продукцию дешевле себестоимости, – отмечает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Традиционно они продавали свой товар через рынки, а сегодня оказались вынуждены сотрудничать с супермаркетами, и это им крайне невыгодно. Если на рынке они получали за свой товар либо предоплату, либо оплату с небольшой отсрочкой платежа, то в магазинах эта отсрочка может составлять и 20, и 30, и 40 дней. Сегодня фермерам некуда идти, и они вынуждены идти на условия супермаркетов, но как только карантин закончится, они сразу же отсюда уйдут.

Что касается импортных фруктов, то, говорят эксперты, стабилизации и даже снижению цен на них способствует стабилизация курса.

Птица и яйца: рынок заполнен до отказа

Небывало низкие цены установились на продукцию птицефабрик. Куриное филе зачастую можно купить по акции ниже 80 грн а килограмм, крылья – по 36 грн, яйца продаются от 12,90 грн за десяток. Это в среднем в полтора раза дешевле, чем перед Пасхой в прошлом году.

"Такие низкие цены также объясняются тем, что производители продают свою продукцию ниже себестоимости, – говорит Дорошенко. – Это связано с закрытием экспорта, в связи с чем рынок с избытком наполнен продукцией птицефабрик. На днях появилась информация о том, что Израиль принял первый украинский самолет с яйцами, но что такое один самолет? Это капля в море. Так что выбор у производителей небольшой: либо продать сегодня ниже себестоимости, либо месяц хранить, а потом или выбрасывать, или продать по совсем уж бросовым ценам. Но можно не сомневаться: после карантина цены тут же вырастут".

Мясо: на карантине не популярно

Что касается снижения цен на мясо, то, говорят эксперты, оно обусловлено падением спроса, чему способствовали две основные причины. Первая – ежегодная: сейчас наблюдается традиционное снижение покупки мяса в период поста. Вторая – карантинная: в условиях, когда денег становится все меньше, украинцы стараются перейти от мяса к более дешевым продуктам.

"В последние годы в пост потребление мяса и без всякого карантина значительно снижалось, но в этом году к обычным предпасхальным условиям добавилась усиливающая бедность, – говорит Алексей Дорошенко. – Люди опасаются, что денег до конца карантина им не хватит, особенно учитывая, что непонятно, когда он закончится, и переходят на более дешевые продукты – бакалею, консервы, хлеб".

Слова эксперта косвенно подтверждаются исследованием, проведенным компанией Research & Branding Group. По данным исследования, сегодня многие украинцы оказались в сложном финансовом положении: 41% наших сограждан не имеют никаких сбережений, а каждому третьему имеющихся сбережений хватит не более чем на месяц проживания. В то же время, по оценкам респондентов, один день питания для среднестатистической украинской семьи обходится в 294 гривны, а месяц проживания – в более чем 9 тыс. грн.

В Украине снижение цен на многие продукты обусловлено низкой покупательской способностью, резюмировал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. К низким зарплатам сегодня прибавилась полная неопределенность их выплаты, поэтому украинцы покупают все меньше, и производители вынуждены снижать цены. Так что в целом в динамике ситуация для населения складывается выгодная.

Хлеб и крупы: в условиях повышенного спроса

Учитывая все вышесказанное, снижения цен на самые дешевые продукты – хлеб, макаронные изделия, крупы – ожидать не приходится, поскольку на них наблюдается повышенный спрос.

"Украинцы привыкли есть много хлеба, многие любят бутерброды, причем не только с колбасой и сыром, но и с вареньем, к тому же хлеб – это наиболее бюджетный вид еды, что в условиях карантина и общей финансовой неопределенности выходит на первый план, – говорит Андрей Куценко. – К такой же бюджетной еде относятся и макароны, цены на которые гораздо более устойчивы к кризисам, чем цены на другие гарниры – на те же картофель и гречку".

Алексей Дорошенко соглашается: ожидать снижения цен на хлеб и макаронные изделия не стоит из-за растущего спроса, который, в свою очередь, вызван тем, что люди, условно говоря, перешли с мяса и колбасы на хлеб и макароны.

В то же время экономист Владислав Банков считает, что снизить цены на социальные продукты вполне реально – было бы желание.

"Если освободить оборот от налогов, розничные цены снизятся на 30-40%, – говорит Банков. – Но цель правительства не сделать доступнее, а собрать больше налогов, так что все останется как есть".

Как ранее писали "Комментарии", в Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!