В Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения

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Индекс потребительских настроений в Украине в прошлом месяце был на уровне
73,0 п. – на 8,9 п. ниже, чем месяцем ранее. Такие данные опубликованы в
результатах ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Также отмечается, что индекс текущего состояния находится на уровне 67,2
п., что на 7,3 п. меньше, чем в данных на месяц ранее. Снизился и индекс
экономических ожиданий, на 9,9 п. – до 76,9 п.
Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в марте 2020 года вырос
на 4,7 п. – до 133,4 п. Индекс инфляционных ожиданий за тот же период вырос на
2,7 п. – до 185,4 п. Вырос также индекс девальвационных ожиданий – 154,0 п.,
что на 21,5 п. больше, чем месяц назад.
Ранее "Комментарии" писали, что исследователи выяснили, что в связи с
карантином из-за коронавируса люди
стали работать на несколько часов больше. Так, люди по всему миру переходят
на удаленную работу, начиная работать дольше. Как показало исследование, жители
США стали работать на три часа в день больше, чем это было до 11 марта. Тогда
как в Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продолжается в
среднем на два часа дольше. Также сообщается, что многие люди начинают работать
раньше, чем обычно.
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