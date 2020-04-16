Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7008.18

ETH/USD

169.67

LTC/USD

42.29

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения
НОВОСТИ Все новости

В Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения

Карантин из-за коронавируса внес свои коррективы в видение будущего украинцами

сегодня, 15:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в прошлом месяце был на уровне 73,0 п. – на 8,9 п. ниже, чем месяцем ранее. Такие данные опубликованы в результатах ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Также отмечается, что индекс текущего состояния находится на уровне 67,2 п., что на 7,3 п. меньше, чем в данных на месяц ранее. Снизился и индекс экономических ожиданий, на 9,9 п. – до 76,9 п.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в марте 2020 года вырос на 4,7 п. – до 133,4 п. Индекс инфляционных ожиданий за тот же период вырос на 2,7 п. – до 185,4 п. Вырос также индекс девальвационных ожиданий – 154,0 п., что на 21,5 п. больше, чем месяц назад.

Ранее "Комментарии" писали, что исследователи выяснили, что в связи с карантином из-за коронавируса люди стали работать на несколько часов больше. Так, люди по всему миру переходят на удаленную работу, начиная работать дольше. Как показало исследование, жители США стали работать на три часа в день больше, чем это было до 11 марта. Тогда как в Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продолжается в среднем на два часа дольше. Также сообщается, что многие люди начинают работать раньше, чем обычно.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...