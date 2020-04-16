В Украине за месяц значительно ухудшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в прошлом месяце был на уровне 73,0 п. – на 8,9 п. ниже, чем месяцем ранее. Такие данные опубликованы в результатах ежемесячного исследования компании Info Sapiens.



Также отмечается, что индекс текущего состояния находится на уровне 67,2 п., что на 7,3 п. меньше, чем в данных на месяц ранее. Снизился и индекс экономических ожиданий, на 9,9 п. – до 76,9 п.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в марте 2020 года вырос на 4,7 п. – до 133,4 п. Индекс инфляционных ожиданий за тот же период вырос на 2,7 п. – до 185,4 п. Вырос также индекс девальвационных ожиданий – 154,0 п., что на 21,5 п. больше, чем месяц назад.

Ранее "Комментарии" писали, что исследователи выяснили, что в связи с карантином из-за коронавируса люди стали работать на несколько часов больше. Так, люди по всему миру переходят на удаленную работу, начиная работать дольше. Как показало исследование, жители США стали работать на три часа в день больше, чем это было до 11 марта. Тогда как в Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продолжается в среднем на два часа дольше. Также сообщается, что многие люди начинают работать раньше, чем обычно.

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