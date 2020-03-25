Люди на карантине стали работать дольше – исследование

Исследователи выяснили, что в связи с карантином из-за коронавируса люди стали работать на несколько часов больше. Об этом пишет Bloomberg.

Так, люди по всему миру переходят на удаленную работу, начиная работать дольше. Как показало исследование, жители США стали работать на три часа в день больше, чем это было до 11 марта. Тогда как в Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продолжается в среднем на два часа дольше. Также сообщается, что многие люди начинают работать раньше, чем обычно.

Исследователи предполагают, что такое изменение может быть связано с отсутствием необходимости добираться к месту работы. Как рассказал эксперт по цифровой конфиденциальности Даниэль Маркуссон, руководство компаний станут относиться более лояльно к сотрудникам после окончания карантинных мер.

Напомним, около 25 млн человек в мире могут остаться без работы из-за коронавируса. Пандемия коронавируса уже приносит огромные убытки крупнейшим компаниям и богатейшим людям в мире. По оценкам Международной организации труда (МОТ), почти 25 млн человек могут лишиться рабочих мест.

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