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"Ищу работу": названы самые удачные периоды года для поиска вакансий

В среднем в Украине на одну вакансию на рынке труда приходится 6-8 соискателей

сегодня, 09:25
Автор:

• Таисия Ерохина

"Ищу работу": названы самые удачные периоды года для поиска вакансий

Стало известно, как не попасть впросак при поиске работы и подобрать оптимальное время на рынке труда, чтобы шансов ухватить нужную вакансию было больше. Об этом пишет "Сегодня".

Сообщается, что рынок труда динамичен и противоречив: там может одновременно быть и достаточно высокая конкуренция среди соискателей, и кадровый дефицит у работодателей. По данным аналитического центра hh.ua|grc, на протяжении 2019 года конкуренция на рынке труда была на уровне 6-8 резюме на одну вакансию. А вот самыми конкурентными стали последние месяцы: в ноябре и декабре на одну вакансию приходилось более 8 резюме. Поэтому этот период традиционно самый неудачный для смены работы: в конце года компании менее активно открывают вакансии. Тогда как первая половина года – более удачная. В это время начинается реализация новых проектов, расширяется бизнес в различных направлениях, поэтому и предложений работы становится больше. Например, с февраля по июнь конкуренция стабильно держалась на уровне 5,7-6,3 резюме на одну вакансию. При этом больше всего вакансий добавляли в феврале: работодатели начали искать сотрудников после праздников, утверждения бюджетов и стратегий. Еще высокие всплески зафиксировали в апреле и июне.

Отметим, что существует топ-3 фактора, которые влияют на сезонность рынка труда:

- направление деятельности компаний, которые ищут персонал;

- уровень искомых специалистов;

- общепринятые "паузы" в бизнес-сезоне.

Так, аграрная промышленность, производство мороженого или кафе-рестораны открытого типа чаще ищут сотрудников в теплое время. Профессионалов высокого уровня или же топ-менеджеров обычно ищут к концу и в начале года. Добавим, что также есть "общепринятые паузы", которые связаны с праздничными каникулами и отпускным сезоном. В нашей стране это рождественские и майские праздники, июль-сентябрь.

При этом, всплески активностей работодателей и соискателей не совпадают. Если большинство вакансий появляется в начале года, то украинцы предпочитают менять работу ближе к осени-зиме. Возможно, сказывается завершение сезона отпусков, где человек может обдумать планы и после завершения отдыха приступить к поиску новой работы.

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Источник: https://www.segodnya.ua/economics/enews/davayte-posle-prazdnikov-kogda-luchshe-vsego-iskat-rabotu-1412286.html
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