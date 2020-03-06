Что приготовить для здорового перекуса на работе

Мы склонны покупать себе не самую полезную еду, когда речь идет о быстром перекусе на работе. Хот-доги, выпечки, шаурма... Все это содействует ожирению и не очень полезно для организма. Чтобы исправить эту ситуацию, мы расскажем, как приготовить себе полезную и вкусную еду для перерыва на ланч.

Тост с авокадо





Перекусывать этим лакомством лучше в первой половине дня. Для более приятного вкуса можно посыпать тост солью или любыми другими специями. Если чувствуешь сильный голод, можно сверху положить свежеприготовленную яичницу. Здоровый баланс белков, жиров и углеводов — это всегда must have.

Сырная тарелка по-гречески

Добавить сюда можно все, что есть в холодильнике: помидоры черри, оливки, маслины, каперсы. Но основной компонент - кусок сыра фета, который можно посыпать сушеной зеленью и свежим красным луком.

Тост с орехами и бананом





Хлеб с отрубями можно предварительно намазать небольшим количеством миндального или арахисового масла. Сверху разложить нарезанный банан, посыпать грецкими орехами, корицей и полить небольшим количеством меда.

Яблочные чипсы со специями

Эти чипсы создаются достаточно просто. Посыпь яблочные чипсы, к примеру, корицей и поставь их в духовку на низкую температуру на пару часов — подсушиться. Они отлично заменят свой картофельный аналог.

Самодельный пудинг





Такой перекус точно понравится любителям фитнеса. В йогурт с низким содержанием жира добавить протеиновой смеси и свежих ягод. Белки и антиоксиданты в одном флаконе. То что нужно!

С таким перекусом вам обеспечены здоровый огранизм и отсутствие лишнего веса. Также издание "Комментарии" расскажет вам, как приготовить стейк.

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