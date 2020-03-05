Как правильно пожарить стейк: советы холостяку

Пельмени, мивина и сосиски – это привычный ужин для многих холостяков. Но если вы хотите оказаться в рядах тех мужчин, которые способны сами приготовить себе вкусную и полезную пищу, то мы с радостью поделимся с вами некоторыми хорошими рецептами. Сегодня поговорим о том, как пожарить сочный стейк.

Когда готовишь сочный стейк, очень важно приготовить заранее все необходимые ингредиенты. Тебе понадобится розмарин, мята и чеснок, которые следует помыть. Кусок мяса также следует ополоснуть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами.

На сковородку надо вылить растительное масло, положить ветку розмарина, мяту и чеснок. Все это должно быть на сильном огне. Сковороду лучше взять с высокими краями, так как при обжаривании говядины будет очень много брызгов. Подержать розмарин и мяту в раскаленном масле некоторое время, а затем убрать со сковороды с помощью вилки или ложки. Они сыграли свою роль, насытив масло ароматами. Чеснок же следует перевернуть на другую сторону. В горячее масло отправить кусок говядины. Здесь внимание! На данном этапе ни солить, ни перчить мясо не нужно, таким образом будет сохранены его сочность и нежность. Обжарить около 2-3 минут с одной стороны. Затем аккуратно перевернуть кусок на другую сторону и оставить так же на пару минут при сильном огне. Имейте ввиду, что дольше мясо обжаривается на сковороде, тем жестче оно будет в конечном итоге.

Выложить готовый стейк на тарелку. Постарайтесь, чтобы тарелка не была слишком холодной. С помощью чайной ложки положить на стейк размягченное сливочное масло. Посолить и поперчить по вкусу. Перец лучше использовать черный грубого помола, или растолочь черный перец горошком в ступке, он идеально подходит к стейку.

Накрыть тарелку со стейком глубокой чашкой или крышкой для микроволновки. Дать стейку "отдохнуть" минут десять. Подавать стейк можно с зеленью и овощами, а также с различными соусами на свой вкус.

Остается пожелать приятного аппетита. Также издание "Комментарии" расскажет, как собственными руками приготовить мартини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!