Как приготовить ароматный и свежый мартини: три потрясающих рецепта

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Бармены по всему миру ищут новые подходы к приготовлению более свежего и ароматного мартини. Они подстилают базу джин-вермут с ремесленными духами и аперитивами. Готовы попробовать новую тенденцию? Предлагаем вам ознакомится с тремя самыми актуальными рецептами мартини.
Ipswitch
Названный в честь 1920-х годов, этот мартини от Denver's Death & Company, ультра-сухой, с дозой ботанических ароматов благодаря патагонскому духу Träkál. Этот напиток готовят следующим образом:
1 1⁄2 унции плимутского джина;
Träkál - 1⁄2 унции;
Кокки Американо - 3⁄4 унции;
1 чайная ложка Suze;
1⁄2 ч.л. Сен-Жермен;
1⁄2 унции воды.
Смешайте ингредиенты в стакане и добавьте льда. Размешайте и процедите в стакан. Раздавите лимонную цедру над напитком.
Billy Sunday’s Gibson
Gibson - это мартини с маринованным луком вместо оливок. В этом варианте из чикагского бара Billy Sunday используются нотки можжевельника джипа Sipsmith для дополнения альпийского характера аперитивного вина Tempus Fugit quinquina. Приготавливается за следующим рецептом:
1 1⁄2 унции Bols Genever;
1⁄2 унции Sipsmith gin;
Tempus Fugit Kina L’Aéro d’Or, 3–4 унции;
1⁄4 унции коктейльно-лукового сока.
Смешайте ингредиенты в стакане и залейте льдом. Слегка взболтните. Выжмите лимонную цедру на напиток. Украсьте жемчужным луком.
Devil Winds
Для приготовления этого напитка необходимо:
City of London gin - 1 унция;
St. George Terroir gin - 1⁄2 унции;
Dolin Rouge - 1 1⁄2 унции;
Cocchi Storico Vermouth di Torino - 1 1⁄2 унции;
Cappelletti Amaro Sfumato Rabarbaro - 1⁄4 унции.
Смешайте ингредиенты в стакане и залейте льдом. Перемешайте, затем процедите в старомодный стакан. Выжмите над стаканом лимон.
Вероятно, только настоящие ценители смогут до конца разобраться в том, как приготовить хороший мартини в домашних условиях. Тем, кто не наделен такими познаниями, издание "Комментарии" расскажет, как приготовить глинтвейн.
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