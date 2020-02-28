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Как приготовить ароматный и свежый мартини: три потрясающих рецепта

Три самых актуальных рецепта мартини для настоящих ценителей хороших напитков

сегодня, 11:33
Автор:

• Зинченко Павел

Как приготовить ароматный и свежый мартини: три потрясающих рецепта

Бармены по всему миру ищут новые подходы к приготовлению более свежего и ароматного мартини. Они подстилают базу джин-вермут с ремесленными духами и аперитивами. Готовы попробовать новую тенденцию? Предлагаем вам ознакомится с тремя самыми актуальными рецептами мартини.

Ipswitch

Названный в честь 1920-х годов, этот мартини от Denver's Death & Company, ультра-сухой, с дозой ботанических ароматов благодаря патагонскому духу Träkál. Этот напиток готовят следующим образом:

1 1⁄2 унции плимутского джина;

Träkál - 1⁄2 унции;

Кокки Американо - 3⁄4 унции;

1 чайная ложка Suze;

1⁄2 ч.л. Сен-Жермен;

1⁄2 унции воды.

Смешайте ингредиенты в стакане и добавьте льда. Размешайте и процедите в стакан. Раздавите лимонную цедру над напитком.

Billy Sunday’s Gibson

Gibson - это мартини с маринованным луком вместо оливок. В этом варианте из чикагского бара Billy Sunday используются нотки можжевельника джипа Sipsmith для дополнения альпийского характера аперитивного вина Tempus Fugit quinquina. Приготавливается за следующим рецептом:

1 1⁄2 унции Bols Genever;

1⁄2 унции Sipsmith gin;

Tempus Fugit Kina L’Aéro d’Or, 3–4 унции;

1⁄4 унции коктейльно-лукового сока.

Смешайте ингредиенты в стакане и залейте льдом. Слегка взболтните. Выжмите лимонную цедру на напиток. Украсьте жемчужным луком.

Devil Winds

Для приготовления этого напитка необходимо:

City of London gin - 1 унция;

St. George Terroir gin - 1⁄2 унции;

Dolin Rouge - 1 1⁄2 унции;

Cocchi Storico Vermouth di Torino - 1 1⁄2 унции; 

Cappelletti Amaro Sfumato Rabarbaro - 1⁄4 унции.

Смешайте ингредиенты в стакане и залейте льдом. Перемешайте, затем процедите в старомодный стакан. Выжмите над стаканом лимон.

Вероятно, только настоящие ценители смогут до конца разобраться в том, как приготовить хороший мартини в домашних условиях. Тем, кто не наделен такими познаниями, издание "Комментарии" расскажет, как приготовить глинтвейн.


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Источник: https://www.mensjournal.com/food-drink/martini-recipes-how-to-reimagine-the-2-ingredient-cocktail/
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