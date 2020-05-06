Шкура неполученного кредита: почему Украина так стремится получить транш МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявляет, что Украина обанкротится, столкнется с нищетой и кризисом без кредитов МВФ и Всемирного банка. Очередной транш от европейских партнеров стал едва ли не главной целью власти на сегодняшний день – ради него Верховная Рада идет на принятия скандальных законопроектов, попирая регламент и, возможно, даже Конституцию Украины. Но Международный валютный фонд по-прежнему не торопится помочь, настаивая на исполнении всё новых требований и условий. Но поможет ли Киеву обещанный новый транш на 5,5 млрд долл. оздоровить экономику Украины? Ведь, как утверждают эксперты, эти средства (если будут получены) пойдут на погашение старых долгов.



Кредит МВФ: мнение президента

В испанской газете El Pais 27 апреля была опубликована статья за подписью Владимира Зеленского под названием "Украина предпринимает меры по предотвращению банкротства". Тем самым гарант признаёт, что над Украиной нависла угроза экономического кризиса и даже дефолта.

Глава государства подчеркнул, что затянувшиеся реформы могут стать катализатором экономического кризиса, и поэтому стране остро необходимы кредиты Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету. Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине ожидаем новой программы финансирования МВФ и ВБ", – написано в статье.

Кредит МВФ: Дефолта не будет

Эксперты склоняются к мнению, что Украине в любом случае придется отдавать старые долги кредиторам. В частности, данный тезис подчеркивает экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

"Но долги всегда всеми государствами отдаются за счёт привлечения новых долгов, так что Украина не обанкротится. А слова президента – это просто призыв дать нам деньги в долг, чтобы отдать старые долги без условий МВФ и не доводить ситуацию до дефолта", – говорит экономист.

Чтобы создать полмиллиона новых рабочих мест, которые нам обещал премьер-министр Денис Шмыгаль, стране нужно 25 млрд долларов. По грубым прикидкам в среднем одно рабочее место стоит 50 000 долларов. Но в стране нет таких денег, и прямых иностранных инвестиций на такую сумму также не будет. Так что деньги МВФ точно в этом нам не помогут, – прогнозирует эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, этими средствами можно погасить старые долги перед тем же фондом. Но если МВФ денег не даст, долги мы всё равно перед ними погасим, но за счёт других средств – отказаться от этих погашений точно не сможем.

"Давайте оставим иллюзии: провести реструктуризацию долгов можно только по коммерческим заимствованиям. То есть в том случае, когда государство выпускает облигации и продаёт их на финансовых рынках. А долги Украины как суверена не реструктуризуются и по ним нельзя объявить дефолт, то есть нельзя отказаться от возврата долгов МВФ. Нельзя также отказаться от погашения заимствований, взятых под гарантии госдепа США, а это 1 млрд долларов в 2020 году. По сути, у нас в этом году коммерческих заимствований нужно погасить всего 1,6 млрд долларов. И всё это при 25 млрд долларов валютных резервов. О каком дефолте можно говорить в таких условиях?" – удивляется Пендзин.

Кредит МВФ – не панацея

Экономист Александр Дудчак полагает, что 5,5 млрд долларов от МВФ не спасут Украину от нищеты, ведь они не для этого предназначены. Кредит пойдет на покрытие дефицита бюджета, и, как заявляет НБУ, на поддержание резервов Украины на уровне 27–29 млрд долларов в течение этого и следующих годов. Это ничего общего не имеет с оздоровлением экономики, это даже не устранение симптомов "болезни", не говоря уже о лечении самой "болезни".

"Зеленский прав в том, что отказ от "сотрудничества" с МВФ повлечёт за собой автоматический процесс "добивания" Украины: падение рейтингов, рост стоимости кредитов, отток капиталов, шторм на фондовом и валютном рынках, неспособность платить по кредитам, дефолт, распродажа с молотка оставшихся активов и земли. Это такая игра в "законы рынка" с известным заранее финалом. Но при нынешней власти, ориентированной на так называемую евроатлантическую интеграцию, отказ от сотрудничества с МВФ в принципе невозможен и не предполагается. Для этого нужна была бы переориентация на другие рынки, перестройка внешнеэкономической и внутренней политики. А действующая власть послушно ведет Украину дальше по пути превращения страны в набор ресурсов, удобный для потребления в "пищу" Западом", –пессимистически настроен Дудчак.

Возможность аккумулирования внутренних резервов в случае проведения реструктуризации внешних и внутренних долгов превосходит программу сотрудничества с МВФ, и это свои ресурсы, а не заёмные, –подчёркивает экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ. В рамках программы сотрудничества с МВФ Украина с 1994 года уже выплатила в виде процентов 3,4 млрд долларов, что превышает годовой размер ПИИ и составляет до 2,5% ВВП.

"Украина уже 26 лет с небольшими перерывами находится "на игле" фонда, а ситуация в экономике становится всё хуже, с ускорением системной деструкции в последние годы. Украина сделала большую ошибку, когда привязала "антикоронавирусный" займ (который могла получить ещё в марте) к программе расширенного сотрудничества. Ошибкой стало и отсутствие просьбы о реструктуризации долга перед фондом", – уверен Кущ.

Нищетой и грядущим кризисом нас пытаются пугать чуть ли не впервые в нашей истории – раньше они приходили неожиданно и в разгар самых горячих призывов к развитию и процветанию, – вспоминает экономист Александр Гаврутенко. К тому же, по его словам, любые экономические проблемы – это всегда результат исключительно внутренних явлений, таких как: лень, отсталость, неорганизованность, непрофессионализм, халатность, жадность или просто осознанное вредительство, в том числе и со стороны руководства страны. А потому подменять понятия и выдавать отказ предоставить помощь извне за причину бедствий – это наша особая национальная традиция и наше "глубокое понимание" причинно-следственных связей.

"Главная же помощь от МВФ не столько в денежном ресурсе для покрытия текущих финансовых трудностей, а сколько в том, что это чуть ли не единственный действенный инструмент, который заставляет нашу власть все эти десятилетия проводить хоть какие-то здоровые реформы и необходимые изменения на системном, институциональном уровне, которые способны устранять накопившиеся дисбалансы и неэффективности в управлении экономикой страны. Поэтому странными выглядят даже попытки получить одно без другого – деньги без выполнения взятых на себя реформаторских обязательств. И самое важное: ни кредиты, ни даже самые качественные реформы не способны оздоровить экономику без позитивных ожиданий и оптимизма в обществе – они, и только они являются тем, что побуждает людей к продуктивной и полезной деятельности. Поэтому, "банкротство, нищета и кризис" – это не самое лучшие образные выражения и преувеличения, которыми стоит сейчас оперировать нашему президенту", – заключает Гаврутенко.

Как ранее писали "Комментарии", в Раде рассказали, как предотвратить дефолт в Украине , если она не получит транш от МВФ.

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