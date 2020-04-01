Карантин в банковской системе Украины: жесткие правила и новые возможности

Если 2019 год отечественные банковские учреждения завершили вполне успешно, с прибылью почти в 60 миллиардов гривен или в 2,7 раза больше, чем по итогам 2018-го, то нынешний год для отечественных банкиров в связи с эпидемией коронавируса уже стал непростым испытанием. "Комментарии" разбирались как ударила по отечественным банкам пандемия COVID-19 и в каком новом для себя режиме работает банковская система страны.

Требования НБУ от банков: главное - безопасность

Уже в день старта карантина, 12 марта, Национальный банк Украины предложил финучреждениями и гражданам на время эпидемии отказаться от наличного денежного обращения и перейти на безналичный. Тем, кто все же вынужден контактировать с бумажными купюрами, рекомендовали внимательно следить за личной гигиеной и проводить дезинфекцию платежных карт, мобильных телефонов и прочих технических средств, с помощью которых осуществлялись безналичные платежи. Наконец, регулятор подал пример, заявив о введении двухнедельного карантина для банкнот, которые они получают от банков.

Следующие рекомендации НБУ выдал 17 марта, призвав банки обеспечить доступ украинцев к услугам, снизить тарифы для использования безналичных расчетов и вести пропаганду этого способа расчета среди населения. Наконец, банки призвали побеспокоиться о безопасности сотрудников – перевести, кого возможно, на дистанционную работу, предусмотреть обязательный санитарный час на проветривание и дезинфекцию отделений.

Особое внимание Национальный банк Украины продолжил уделять безналичным расчетам, выпустив для банков целый перечень рекомендаций для работы с наличными, в частности: обеспечение работников средствами защиты, оборудование помещений ультрафиолетовым освещением, введение в оборот наличные, полученные от населения, после двухнедельного карантина и другие.

Помимо рекомендаций банкам, в НБУ подали пример соблюдения безопасности, сведя к минимум физическое общение с банками, отменив выездные проверки финансовых учреждений.

Рост масштабов эпидемии и падение курса гривны породило спрос на наличный доллар, удовлетворить который из-за закрытия авиасообщения в мире отечественным банкам оказалось непросто. Решить эту проблему взялись в НБУ, 19 марта начав сотрудничество с иностранными банками по поставке наличного доллара в Украину, предложив их обмен для банков на безналичную валюту, которой скопилось в отечественной банковской системе почти 9 млрд долл. США. Правда, пока в Украину организовали лишь ввоз наличного евро, которые в ходе двух тендеров реализовали ряду банков.

Стабильность банков: запасы уменьшаются

Однако наряду с мерами безопасности после введения карантина, встал вопрос и финансовой выживаемости для банков, тем более что принятые 17 марта Радой изменения в Налоговый кодекс Украины предполагали запрет банкам накладывать пеню на заемщиков, просрочивших платежи по кредитам. Параллельно в Нацбанке взялись за разработку документа касательно льготного режима обслуживания банковских кредитов. Глава НБУ Яков Смолий запретил банкам не выдавать депозиты, срок действия которых завершился, поскольку оттока вкладов из банковской системы нет.

Вскоре стало ясно, что подобных мер недостаточно и в Нацрегуляторе приступили к реализации мер по стабилизации финансовой ситуации в банках. Сперва в НБУ пообещали финучреждениям долгосрочное рефинансирование для поддержания ликвидности, а затем отсрочили формирование банками "буферов капитала", запасов на случай кризиса которые должны были составлять 0,625% основного капитала банка. Вкупе с введенными до карантина нормами резервирования в 0% для гривны и 10% для иностранной валюты, по замыслу НБУ, это должно было насытить банки средствами, которые можно было бы использовать для достижения стабильности банковской системы.

Нужно сказать, что на сегодняшний день со стабильностью в финансовой системе Украины дела явно обстоят не лучшим образом. Так, корреспондентские счета банков в НБУ с 22 по 27 марта "похудели" с 88,553 млрд грн. до 73,773 млрд грн. Впрочем, на момент введения карантина 12 марта эта сумма составляла 51,620 млрд грн.

Банки и клиенты: карантин для налички и дистанция

Отечественные банковские учреждения первой десятки достаточно ответственно подошли к рекомендациям НБУ в сфере безопасности и уже с 18 марта, по информации издания Finclub, перешли на новые правила работы.

Так, Приватбанк отказался от обмена наличных долларов, перейдя к безналичному обмену валют в сервисе Приват24, а получить валютные депозиты можно было по предварительному заказу. Также Приватбанк автоматически продлил срок действия карточки период действия которой заканчивается во время карантина, на 90 дней. К слову, чуть позже НБУ рекомендовал поступить таким же образом всем банкам.

Ощадбанк, больше ориентированный на работу с населением, прежде всего из числа внутренних переселенцев из Донбасса, ужесточил правила работы для своих отделений. В помещении запретили скапливаться более 3-5 посетителям, клиентов обязали находиться в масках, соблюдать дистанцию не менее 1 метра и в случае наличия симптомов ОРВИ не посещать помещение банка. Ограничения по количеству посетителей ввел в своих отделениях и Укрсиббанк.

Все банки ввели технические перерывы для проведения дезинфекционных работ в отделениях. Упало и само число отделений банков в Украине. Так, по словам заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой, на 25 марта были закрыты порядка 25% банковских отделений по всей стране, главным образом расположенных в закрытых торгово-развлекательных центрах или не особо посещаемые населением. Вместе с тем, как заверяют в НБУ, это не отразилось на доступности банковских услуг для населения, прежде всего за счет бесперебойной работы банкоматов и пост-терминалов.

Банковские кредиты: каникулы и реструктуризация

Отдельным пластом работы банковской системы в условиях карантина стало соблюдение прав клиента и связанные с этим доходы банка. И надо сказать, что в этом отношении отечественные банки ведут себя далеко не лучшим образом, если верить НБУ.

Так, замглавы НБУ Екатерина Рожкова 25 марта была вынуждена подчеркнуть в своем видеообращении, что Нацбанк не вводил никаких ограничений на выдачу депозитов, срок которых истек и призвала банки не дезинформировать своих вкладчиков. Впрочем, банкир признала, что некоторые ограничения все-таки есть, правда, они носят технический характер из-за нехватки наличного доллара. По этой причине Рожкова рекомендовала клиентам забрать свой долларовый депозит в другой валюте, например, в евро, поставки которого в страну уже налажены.

Особо важным стал вопрос кредитных каникул, которые в НБУ поспешили назвать не как "прощением" кредитов и процентов, а как отсрочкой по их выплате.

"На время карантина разрешено не выплачивать проценты и тело кредита, но банки продолжают начислять проценты за пользование кредитом. Почему? Ответ прост – потому что, несмотря на карантин, банки продолжают начислять проценты по депозитам и выплачивать по ним проценты", - объясняет Екатерина Рожкова.





Зампредседателя НБУ рекомендовала банкам разработать и вывесить на своих сайтах формы заявлений для клиентов с просьбой воспользоваться правом на "кредитные каникулы" в которой:

- клиент может идентифицировать себя и свой кредит;

- подтвердить, что частично или полностью потратил доход;

- может дистанционно эту форму заполнить и после ее проверки банк так же дистанционно свяжется с клиентом и обговорит условия пользования кредитными каникулами.

Отдельно замглавы НБУ призвала банки перестроить работу своих коллекторских служб, которые в условиях карантина активизировали усилия в выбивании долгов с заемщиков. Коллекторам рекомендовали вести переговоры о предложении воспользоваться кредитными каникулами.

Уже 27 марта регулятор посоветовал банкам реструктуризировать кредиты, которые должники неспособны отдать в связи с пандемией коронавируса, выработав ряд рекомендаций, таких как:

- под реструктуризацию подпадают лишь те кредиты, чьи получатели пострадали от карантинных мероприятий и в которых

реструктуризацию могут инициировать обе стороны;

- проводить реструктуризацию следует без обязательного физического присутствия клиента;

- к малому и среднему бизнесу следует искать индивидуальный подход.

Впрочем, адвокат Ростислав Кравец полагает, что лазейки в законодательстве у кредиторов остались. Так, из-за принятия закона "О потребительском кредитовании" из перечня этих кредитов выпали кредиты под 0% для микрофинансовых организаций и кредиты в размере до одной минимальной заработной платы.

"Соответственно пеня, штрафы, проценты – до 1000% годовых, могут быть насчитаны", - полагает юрист.





Другой такой лазейкой остается закон "О восстановлении кредитования", по которому с октября перестает действовать мораторий на выселение должников по валютным кредитам из ипотечного жилья. Оба закона, по мнению Ростислава Кравца, следует отменить.

Банки и карантин: сектор на пороге революции

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, пандемия и карантин уже оказали на банковскую систему благотворное влияние, и оно в будущем может только увеличиться. Так, финансовый аналитик Василий Невмержицкий говорит о росте прибылей банков за счет разницы курсов, возможности реализации золота и других высоколиквидных активов банка на волне паники клиентов, вызванной коронавирусом. Но главным изменением может стать своего рода "революция" организации труда в банковском секторе.

"В любом системном банке существует значительное число людей, напрямую не работающих с клиентами, но совершенно необходимых для функционирования учреждения – это сотрудники IT-сферы, внутренняя бухгалтерия, охрана, отделы просчета рисков. В настоящий момент весь этот персонал переведен на онлайн-работу что позволило снизить операционные расходы в виде аренды, уборки помещения, стоимости коммунальных услуг, покупки предметов для нужд офиса. Для меня очевидно, что этот опыт уже признан позитивным как руководством банков, так и персоналом работающем дистанционно, и будет расширяться. То есть мы станем свидетелями революционных изменений в банковском секторе, когда все большее количество услуг будет оказываться в онлайн-режиме, что позволит снизить расходы тех же банков", - рассказал аналитик "Комментариям".

Кредитные каникулы: в чем разность их трактовки банками и НБУ

В сложившейся ситуации есть и очевидные минусы, связанные, в частности, с кредитными каникулами. Для физлиц и бизнеса в период карантина это очень важный инструмент, который используется во многих странах мира. Однако, по мнению экспертов, Украина на этом пути застряла не там где надо. Дескать, НБУ выплаты процентов по кредитам приостановил, но с целым рядом оговорок, снижающих положительный эффект до минимума.

"Первое – кредитные каникулы автоматически работают только для потребительских кредитов физлиц. Для бизнеса и юрлиц они только "рекомендованы" - это значит, что финучреждения будут сами решать, предоставлять льготы на период карантина или нет, - отмечает кандидат экономических наук Виктор Гольдский. - Пока известно о подобных программах только в государственных Приватбанке и Ощадбанке. Но первый заявил только о каникулах по программе "Кредитный лимит на счету" для малого и среднего бизнеса, без деталей, а второй предоставил льготный период в ручном порядке лишь 17 клиентам МСБ".

По словам Гольдского, физлица тоже не рады таким "каникулам". Положения закона, например, охватывают только потребительские кредиты. Значит, кредитные карты (где в договоре прямо не указано, что этот кредит потребительский), могут не попасть под действие льгот.

"Этот момент в принципе очень плохо прописан – НБУ и коммерческие банки его трактуют по-разному, в чем вижу большие риски", - говорит эксперт.

Главная же проблема, по мнению экономиста, заключается в том, что кредитные линии не продлеваются. По факту три платежа просто переносятся на май.

"Фактически, вы должны заплатить по кредиту сразу за март, апрель и май. Такие вот "каникулы". Согласитесь, подобная "поддержка" не слишком полезна – когда у тебя закончатся деньги за период карантина тебе придется оплатить кредит сразу за три месяца. НБУ в этом случае лишь рекомендует банкам пойти навстречу клиентам и разрешить реструктуризацию долгов. Но, опять-таки, это всего лишь рекомендации. Маловероятно, что коммерческие банки, также понесшие убытки в период карантина, массово будут помогать должникам", - допускает Виктор Гольдский.

Эксперт считает, что к лету в Украине может существенно вырасти портфель проблемных кредитов. Стоит напомнить, что в прошлый раз подобная ситуация привела к "банкопаду" 2014-2015 годов.

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