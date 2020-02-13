Украинские банки за год заработали 60 млрд грн

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В 2019 году платежеспособные банки
Украины увеличили прибыль в 2,7 раза - до 59,6 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк.
Так, доходы банков выросли на 19,5% до
244,4 млрд грн, а расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое
сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).
Больше всего банкам дали процентные
доходы - 154,3 млрд грн, комиссионные доходы - 62,1 млрд грн, результат от
переоценки от сделок купли-продажи - 16,2 млрд грн.
Расходы банков составили 184,8 млрд грн,
в том числе процентные расходы - 74 млрд грн, общие административные расходы
62,9 млрд грн, отчисления в резервы 11,8 млрд грн.
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