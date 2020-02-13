Украинские банки за год заработали 60 млрд грн

В 2019 году платежеспособные банки Украины увеличили прибыль в 2,7 раза - до 59,6 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк.

Так, доходы банков выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, а расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Больше всего банкам дали процентные доходы - 154,3 млрд грн, комиссионные доходы - 62,1 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 16,2 млрд грн.

Расходы банков составили 184,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - 74 млрд грн, общие административные расходы 62,9 млрд грн, отчисления в резервы 11,8 млрд грн.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2019 году украинские банки получили рекордные 52 млрд грн. чистой прибыли за 10 месяцев. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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