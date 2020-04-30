«Активисты» против реального бизнеса: кто «топит» новые правила "Укравтодора" для дорожных закупок

В минувшую пятницу состоялось финальное заседание рабочей группы по разработке методологии закупок в дорожном хозяйстве на базе Минэкономики. На сайте Prozorro сообщается, что участники группы разработали и согласовали финальную версию проекта методологии и сейчас итоговый документ находится на этапе юридического анализа и готовится к согласованию. Финальная версия документа якобы ожидается в начале мая. Однако окончательным решение называть рано. Как сообщила Национальная ассоциация дорожников, есть риск потерять большинство из наработок участников рынка под давлением "общественных активистов".

Ситуация вокруг методрекомендаций, которые "Укравтодор" совместно с ключевыми игроками рынка и Национальной ассоциацией дорожников Украины (НАДУ) разрабатывал последние несколько месяцев, накалялась планомерно. После первых презентаций целый ряд общественных организаций выступили с критикой документа, обвиняя госагентство в попытке монополизировать рынок и сузить конкуренцию.

Все дело в нескольких нормах, основная суть которых сводится к ужесточению требований к опыту и платежеспособности участников дорожных закупок, претендующих на строительство и ремонт крупных автомагистралей.

Несмотря на то, что по такому же принципу проводят свои закупки международные финансовые организации, которые финансируют строительство дорог в Украине, а также ряд стран Евросоюза, отдельные участники рынка, преимущественно объединенные во Всеукраинскую дорожную ассоциацию (ВДА), считают требования к опыту дискриминационными.

К ним присоединилась Лига антитраста, которую возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и редактор издания "Наші гроші" (пишет о публичных закупках) Юрий Николов. К ним примкнули "Инициатива по прозрачности инфраструктуры" (CoST) и Transparency International Украина – один из ключевых разработчиков системы Prozorro.

Дорожные закупки: роль "тендерного троллинга"

Основная цель единых методрекомендаций – минимизировать коррупцию, убрать "тендерный троллинг" (когда компания просто подается на тендер, без намерения выигрывать, но с целью шантажировать других участников и заказчика строительства путем подачи необоснованных жалоб в АМКУ), обеспечить выполнение всех гарантийных обязательств за счет привлечения к строительству, ремонту и обслуживанию дорог компании, которые имеют опыт и финансовые возможности реализовывать большие проекты в соответствии с мировыми стандартами. Однако противники упорядочивания рынка стремятся к тому, чтобы большинство из этих пунктов были выхолощены. Эту позицию они и протягивают через рабочую группу.

Во-первых, документ хотят лишить статуса обязательного для всех заказчиков. Фактически это позволит местным автодорам и дальше проводить закупки по принципу "кто во что горазд", выписывая разные правила и условия для каждого региона и даже участка дороги, тем самым давая пространство для манипуляций, коррупции и тендерного "троллинга". Как подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков, по состоянию на 24 апреля 2020 в Антимонопольном комитете Украины обжаловались закупки на 8,7 млрд грн. По его словам, закупки на 5,7 млрд грн оспаривают те самые компании, которые еще в прошлые годы отметились массовым блокированием тендеров в АМКУ.

Во-вторых, из документа предложено убрать обязательное требование о предоставлении потенциальным участником положительных отзывов о выполненных работах на аналогичных объектах от предыдущих заказчиков. На практике это будет означать, что компании, выполнившие предыдущие работы "спустя рукава", или вообще провалившие сроки контракта, не покрывшие брак в рамках гарантии – не попадают в "черный список", а снова получают возможность участвовать в дорожных закупках.

В-третьих, в "министерском" варианте документа нет пункта об обязательном денежном покрытии банковской гарантии участников тендера (участник должен разместить на счету в банке сумму, эквивалентную банковской гарантии – как правило, 3% от ожидаемой суммы закупки). Это будет способствовать продолжению практики тендерного "троллинга", поскольку участников, собирающихся "троллить" заказчика, не будет останавливать финансовый барьер.

В-четвертых, предлагается существенно сузить и упростить перечни квалификационных требований к ряду работ и услуг, которые будут предоставлять участники тендеров. Например, требование к количеству техники и персонала для конкретного вида работ и категории дороги. Несмотря на то, что такие требования предусмотрены техническими стандартами строительства дорог (то есть по факту, без их выполнения правильно и качественно дорогу построить невозможно), в тендерную документацию их предлагается не включать. А значит, на торги по строительству национальной магистрали благополучно будут приходить компании с уставным капиталом 1000 грн., двумя катками и десятком людей временного персонала.

Дорожные закупки: активисты и шантажисты "Укравтодора"

Чтобы создать иллюзию общественной поддержки такой редакции, упомянутые выше общественные организации на минувшей неделе выступили с рядом синхронных заявлений, в которых обвинили "картель" якобы в давлении на Минэкономики, хотя по факту давление на министра и профильный департамент осуществляют именно эти "активисты" и примкнувшая к ним замминистра Светлана Панаиотиди. Это подтверждает координацию и слаженность их действий и ставит под вопрос объективность участников от этих организаций в рабочей группе Минэкономразвития.

Кроме того, эти же активисты регулярно выступают с медийными выпадами против методологии, разработанной Укравтодором, манипулируя фактами о якобы снижении конкуренции и "дискредитирующими" нормами на торгах, которые опровергаются статистикой закупок.

Природа такого неприкрытого интереса целого ряда общественников к одному конкретному виду публичных закупок – легко объяснима. Дорожное строительство – это миллиардные объемы ежегодно, за контроль над которыми борются в том числе и недобросовестные компании. Так что нельзя исключать, что подписанты указанного заявления делают это небескорыстно, а в интересах конкретных потенциальных участников тендеров, не желающих работать в стандартизированных условиях, разработанных "Укравтодором". Их цель – заблокировать работу крупного бизнеса и проекта "большое строительство" в целом.

Что известно о подписавших заявление активистах.

Во-первых, один из главных "манифестов" этой группы размещен на сайте Transparency International Украина, и это может быть конфликтом интересов. Поскольку координатор системы Dozorro и руководитель направления инновационных проектов этой организации Иван Лахтионов приходится мужем директору департамента госзакупок Минэкономики и главе рабочей группы по доработке методрекомендаций – Лилии Лахтионовой. Об этом он прямо указывает в своей биографии и в своих декларациях. Иван Лахтионов активно поддерживает публикации Агии Загребельской и Юрия Николова с критикой методрекомендаций, и сам публикует критические материалы на эту тему. Сложно представить, что его жена придерживается в этой ситуации диаметрально противоположной или нейтральной позиции. Поэтому резкое заявление с участием Transparency International Украина в интересах одной из сторон конфликта может быть медийным прикрытием для оправдания фактически незаконных действий Минэкономики ("общественность же нас поддерживает, значит все хорошо"). Хотя вряд ли головной офис Transparency поддерживает такой конфликт интересов.

Во-вторых, среди подписантов документа есть CoST – инициатива, которую в Украине возглавляла один из нынешних заместителей министра инфраструктуры Наталья Форсюк. Недавно СМИ публиковали информацию о пролоббированной ею схеме, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будут нанимать "независимых" инженеров-консультантов при строительстве любого дорожного объекта и заплатить им не менее 6 млрд. грн. в год. Согласно постановлению, подрядчик может начать строить дорогу без разрешения Госархстройинспекции только в том случае, если он застраховал работы и привлек к проверке независимого инженера-консультанта. Одной из ключевых задач проектов CoST как раз и является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог.

По данным СМИ, Форсюк "забронировала" за собой и приближенными к ней общественными организациями право не только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и проводить предварительный отбор для самого участия в такой сертификации. Не исключено, что схема предполагает не только разовый платеж за "вход", но и регулярные отчисления "процента" за освоенные средства на дорожных стройках.

В-третьих, документ подписали Лига антитраста Агии Загребельской и сайт "Наші гроші" Юрия Николова. Загребельская известна тем, что на должности уполномоченного АМКУ в составе коллегии по рассмотрению тендерных жалоб неоднократно удовлетворяла жалобы активного участника "тендерного троллинга" Араика Амирханяна и его компаний. При этом действовали они совместно с нынешней замминистра экономики Светланой Панаиотиди. С Амирханяном, по данным СМИ, также связан и глава ГО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко, который ранее был замечен в коррупционных операциях на должности ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также принимал ряд кадровых решений в пользу клана Амирханянов, пребывая на должности главы ГАК. Что касается "Наших грошей", то публикации этого ресурса направлены на критику "Укравтодора", а в последнее время сайт практически полностью переориентировался на информационные атаки против участников "картеля", анализ дорожных тендеров и критику методрекомендаций, отстаивая точку зрения только одной стороны.





Подписанное этими организациями письмо было представлено как "мнение общественности", при том, что сами активисты формально не имеют никакого отношения к дорожному строительству.

Позиция Минэкономразвития на сегодняшний день неизвестна. Займет ли оно сторону "активистов", либо же прислушается к мнению большинства участников рынка – реального бизнеса, который вложил миллионы долларов в инфраструктуру, технику и людей, создал десятки тысяч рабочих мест - покажут ближайшие несколько недель. Ведь проект методрекомендаций должен быть утвержден уже к средине мая, поскольку с проведением тендеров в рамках проекта "большого строительства" затягивать больше некуда.

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