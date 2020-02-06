"Привязка" к средней зарплате по стране для членов Кабмина: эксперты проанализировали "зарплатную идею" Гончарука и Зеленского

Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложение главы Кабмина Алексея Гончарука (поддержанное президентом) "привязать" зарплату членов правительства и других высокопоставленных лиц к средней зарплате по стране.

После скандального обнародования зарплат и премий госчиновников и топ-менеджеров было высказано предложение, что министры и их заместители должны получать в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат (максимальная премия – не более чем один оклад). Обещают также обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании.

"Вопрос с зарплатами – это только верхушка айсберга"

По мнению социолога Павла Кутуева, все происходящее вокруг зарплат членов правительства и прочих госчиновников в очередной раз демонстрирует, что тот же Гончарук в качестве главы правительства ведет себя как руководитель маленькой негосударственной организации, которая пребывает в поиске грантов.

"В поиске и получении грантов нет ничего плохого. Но логика маленькой общественной негосударственной организации и логика государства Украина – весьма разные. Премьер такого понимания не демонстрирует, – считает Кутуев. – Мы видим отсутствие у правительства моральных стандартов. Но ситуация не сводится исключительно к чьей-то индивидуальной моральности или аморальности. То, что мы наблюдаем – это банальный неолиберализм. Для себя, для привилегированных элитарных прослоек – мягкость, гибкость, поощрения, возможность играть не по правилам, избегать наказания за те или иные нарушения. Тогда как непривилегированным, тем, кто не пребывает на верхушке иерархи (социально-экономической, политической, административной), предлагается жить не по эти мягким, гуманным правилам, а по жестким, а то и просто жестоким правилам дикого нерегулируемого капитализма образца 19 века".

Сам по себе размер зарплат – лишь один из многочисленных факторов борьбы с коррупцией, уверен социолог. По его мнению, вопрос с зарплатами – это только верхушка айсберга, символ социально-экономической, идеологической системы, которые сформировались в Украине за годы независимости.

"Поражает комментарий того же премьера, что правительство обратится к руководителям госпредприятий чуть ли не с просьбой урегулировать вопрос зарплат и премий. Хоть устав того же "Нафтогаза" утверждается Кабмином. То есть, мы видим моральную слепоту со стороны правительства, которая вплетена в господствующие практики неолиберализма, предполагающие мягкость, доброту и гуманизм по отношению к властьимущм, но жесткость по отношению к людям наемного труда", – подчеркивает Кутуев.

Привязка зарплаты к чему-то не порождает коррупционных схем. Изначально была неэффективно построена коммуникация госчиновников с обществом, уверен эксперт.

"Если хотели бОльших зарплат, об этом нужно было заявлять до вхождения в состав правительства, – считает социлог. – Руководитель любого уровня скажет, что работник, который согласился на определенные условия работы и оплаты своего труда, а потом заявляет, что ему не нравится доход не в процентах, а в порядковых измерениях (увеличивать в разы, а то и десятки раз), будет порождать сомнения касательно его дееспособности и эффективности".

Кутуев сомневается, что после пересмотра зарплат возможен исход из правительства.

"Исходя из давней американской политической традиции (к любому правительству нужно относиться с недоверием и априори подозревать в тиранических и коррупционных поползновениях), исходя из такой политической логики, это правительство вначале должно доказать обществу, что у него нет никаких скрытых мотивов для пребывания в своих кабинетах. И перед тем, как рассуждать о своем профессионализме, стоило бы дождаться комплексной, независимой оценки своих достижений", – отмечает социолог.

В нашей политсистеме, госаппарате, безусловно, есть профессионалы. Но как раз они и не засветились в "зарплатном скандале", резюмирует Кутуев.

"Привязку зарплаты топ-чиновника к средней по стране - европейская практика"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет привязку зарплаты топ-чиновника к средней зарплате по стране европейской практикой.

"Просто нужно, чтобы доходы в стране были больше. Это и есть задача чиновника. Вот от решения этой задачи и должна зависит их зарплата. А не от количества поданных на рассмотрение нормативно правовых актов", – говорит Олег Пендзин.

"До 2014 года у нас действовала довольно здравая система оплаты"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников называет ситуации с оплатой руководителей министерств, ведомств, членов наблюдательных советов – достаточно чувствительной для граждан страны, где средняя зарплата крайне низкая, а "минималка" вообще не вписывается ни в какие рамки.

"Беда в том, что у нас не могут толком определить, к чему привязывать зарплаты госчиновников. Если, как предлагается, к средней зарплате, то она, как я отмечал, у нас довольно низкая. Если к ВВП – то далеко не все министерства имеют отношение к экономике, и это было бы нелогично, – поясняет экономист. – До 2014 года у нас в течение примерно десяти лет действовала довольно здравая система оплаты руководства страны. За отправную точку (100%) бралась зарплата премьер-министра. Президент получал на 25% больше главы Кабмина, госчиновники рангом ниже премьера – на определенный процент меньше его 100%. Имелись два оклада в год (оздоровительные), были некие доплаты за наличие степеней и званий. Но не было, как сейчас, всех этих тайных немыслимых премий и надбавок".

Можно было бы сейчас вернуться к такой системе, считает Плотников. Вопрос в том, как определить базовую зарплату премьера – те самые ключевые сто процентов, в зависимости от которых "танцуют" все зарплаты госчиновников.

"Но разбираться с этим нужно, – уверен эксперт. – Чтобы госчиновники не думали, как бы "ухватить" еще денег. Чтобы они получали официальную достойную (но с учетом экономической ситуации в стране) зарплату, а не доплаты в конвертах, как у нас происходит в большинстве случаев. И такие критерии должны охватывать всю госслужбу. Чтобы не было огромного разрыва между зарплатой министра и, допустим, его зама".

Также, по мнению экономиста, должны быть критерии, которые стимулировали бы госслужащих.

"Некий социальный пакет, возможность получение большей пенсии, какие-то определеннее гарантии, – поясняет Плотников. – Это у нас и ранее особо не было развито, но в 2014 году было и вовсе уничтожено, превратив госслужбу из престижного занятия в некое наказание".

Ранее "Комментарии" писали, что Гончарук рассказал, как уменьшили зарплаты министрам.

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