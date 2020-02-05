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Не более 3-5 средних зарплат: Гончарук рассказал, как уменьшили выплаты министрам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что зарплаты министров будут публиковаться ежемесячно

сегодня, 11:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Не более 3-5 средних зарплат: Гончарук рассказал, как уменьшили выплаты министрам

Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств, написал в своем канале в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных чиновников привяжут к средней зарплате по стране. Поэтому если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже.

"Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не больше, чем один оклад", - сообщил Гончарук.

Кроме того, он пообещал, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет "публичной и обнародоваться ежемесячно". А еще правительство просит НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от выплат крупных премий руководству компании.

Напомним, во время совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа" премьер Алексей Гончарук пообещал привязать зарплаты министров к средней зарплате по стране.

Ранее портал "Комментарии" писал, что стала известна зарплата Арсена Авакова в декабре - получил в 5 раз больше оклада.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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