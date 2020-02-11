Новый вице-премьер для привлечения инвесторов: эксперты проанализировали идею Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук намерен учредить должность вице-премьера, который будет координировать министерства экономики, энергетики, инфраструктуры с фокусом на привлечение инвестиций. При этом глава Кабмина не видит предпосылок для разделения министерства экономики, торговли и сельского хозяйства. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили эти решения.

"Это очередная "высокопоставленная кукла" без соответствующих полномочий"

По мнению эксперта Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, Кабмин придерживается абсолютно ущербной стратегии по вопросу привлечения инвесторов.

"Реальному инвестору нужна не очередная "бизнес-няня 24\7" или очередной вице-премьер, а созданные правительством соответствующие экономические стимулы", - уверен Гарбарук.

Среди таких стимулов эксперт называет:

– подготовленные высокотехнологичные локации в виде промышленных парков,

– предусмотренные как бюджетом страны, так и на уровне региона гранты,

– беспроблемное подключение к электросетям,

– простое и понятное выделение земельных участков, где подключение ко всем сетям (вода, канализация, газ, оптоволоконная связь) входит в стоимость земли,

– качественные освещенные дороги, которые уже подведены к вашему участку,

– нулевой налог на прибыль и минимальная стоимость кредитных денег, обеспеченная коммерческими банками, а также соответствующей политикой государства.

"Именно это снижает капитальные расходы инвестора и делает максимально быстрой окупаемость его проекта + выход на запланированную рентабельность", – уверен Игорь Гарбарук.

По словам эксперта, предлагаемая должность "специализированного" вице-премьера – это очередная "высокопоставленная кукла" без соответствующих полномочий, без ресурса внедрять какие-либо собственные инициативы.

"Если хотя бы минимально инициатива такого вице-премьера будет противоречить видению кого-то из министров, последние (как и их подчиненные) найдут 10 000 причин – почему это невозможно сделать. И приложат все усилия, чтобы это не состоялось", – подчеркивает экономист.

Игорь Гарбарук считает, что правительству следует перестать плодить абсолютно бесперспективные инициативы и новые фейковые должности.

"Кабмину нужно, наконец, взяться за голову и работать над созданием стимулов для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики с приоритетной поддержкой развития именно национального бизнеса, – говорит эксперт. – Стране нужна реализованная политика национального экономического прагматизма, где объединенные интересы украинского бизнеса и государственного аппарата в кратчайшие сроки принесут положительные экономические плоды украинскому народу".

"В стратегическом плане более адекватным было бы назначение нового премьера"

Эксперт в Украинском институте политики, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что подход к структуре Кабмина отражает мировоззренческие особенности людей, которые возглавляют власть. А именно – сугубо либеральный подход, смысл которого сводится в минимальном участии государства в регулировании тех же экономических процессов. И в этом смысле нонсенсом, по мнению эксперта, выглядит должность главного "регулятора" экономики.

"Сама по себе идея учредить должность вице-премьера, который бы регулировал весь экономический блок (в широком смысле) выглядит целесообразно, – отмечает Воля. – Ведь премьер-министр Гончарук не является экономистом, а уж тем более – макроэкономистом. И для усиления этого направления стоило бы, чтобы в качестве по сути второго премьер-министра (учитывая значимость направления) работал кто-то более профессиональный, желательно макроэкономист".

В то же время это правильное с управленческой точки зрения решение в стратегическом плане выглядит не совсем эффективным, считает эксперт.

"Вместо селекции Кабмина в сторону профессионализации министров и премьера, президент решил попробовать выставить дополнительные подпорки. Нанять тех, кто будет толкать машину, которая едет недостаточно прямо, недостаточно быстро, – говорит Воля. – В стратегическом плане более адекватным было бы назначение нового премьера, чтобы не затягивать время на попытки нанимать толкателей для машины. Проще купить новую машину или капитально ее отремонтировать. Иначе результат будет всё равно неприемлем, а проблема замены руководства Кабмина вновь остро станет на повестке дня. Думаю, к концу первого полугодия вопрос кардинальной коррекции Кабмина будет неизбежен".

Эксперт УИП поясняет: если на должности вице-премьера (куратора экономики) будет назначен человек, не особо разбирающийся в вопросах макроэкономики, вся эта затея быстро станет очевидно непродуктивной. Если же поставят профи, то через некоторое время возникнет конфликт между ним, Гончаруком и рядом министров.

"Сильный в макроэкономике вице-премьер станет фактически вторым полюсом в правительстве. И президенту неизбежно придется решать конфликт", – подчеркивает Владимир Воля.

Ранее "Комментарии" писали, что Гончарук анонсировал изменения в Кабмине - сокращение госаппарата и новый вице-премьер.

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