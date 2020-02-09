Сокращение госаппарата и новый вице-премьер: Гончарук анонсировал изменения в Кабмине

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В правительстве может появиться новый вице-премьер, а государственные органы попадут под сокращение как минимум на 10%. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Фактов недели" на канале ICTV.
Так, по словам премьера, в 2020 году госаппарат
будет сокращен минимум на 10%, чтобы сделать структуру более эффективной.
"Большая экономия нами предполагается за счет
внедрения IT-инструментов. То есть, часть чиновничьих служб будет
перенесена в онлайн", - пояснил глава правительства.
Кроме того, Гончарук сообщил, что в Кабмине может
появиться новая должность для вице-премьера.
"Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, которой будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики,
инфраструктуры, с акцентом на привлечение инвестиций. И на то, чтобы защитить промышленность",
- заявил премьер-министр.
Также Гончарук отметил, что Министерство ветеранов
и оккупированных территорий будет разделено, а еще может быть реформировано Министерство молодежи и спорта.
Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты проанализировали "зарплатную идею" Гончарука и Зеленского по
"привязки" к средней зарплате в стране для членов Кабмина.
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