Сокращение госаппарата и новый вице-премьер: Гончарук анонсировал изменения в Кабмине

В правительстве может появиться новый вице-премьер, а государственные органы попадут под сокращение как минимум на 10%. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Фактов недели" на канале ICTV.





Так, по словам премьера, в 2020 году госаппарат будет сокращен минимум на 10%, чтобы сделать структуру более эффективной.

"Большая экономия нами предполагается за счет внедрения IT-инструментов. То есть, часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн", - пояснил глава правительства.

Кроме того, Гончарук сообщил, что в Кабмине может появиться новая должность для вице-премьера.

"Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, которой будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с акцентом на привлечение инвестиций. И на то, чтобы защитить промышленность", - заявил премьер-министр.

Также Гончарук отметил, что Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено, а еще может быть реформировано Министерство молодежи и спорта.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты проанализировали "зарплатную идею" Гончарука и Зеленского по "привязки" к средней зарплате в стране для членов Кабмина.

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