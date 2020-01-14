Законопроект о медиа: эксперты указали на отрицательные и положительные моменты

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Верховная Рада опубликовала текст проекта закона № 2693 о медиа. Среди прочего он предусматривает введение так называемого Кодекса работы СМИ. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предлагаемый документ, в том числе, не будет ли он ограничивать свободу слова в Украине.
"Из-за нечетко выписанных формулировок к
"медиа" можно будет отнести любой сайт или блог"
Аналитик, специалист по политическому PR в
ToShoNado.Agency Андрей Попов акцентирует, что законопроект является
комплексной инициативой, которая должна поменять само понимание СМИ и
информации на уровне государства.
"Документ фактически приравнивает информацию к
ресурсу - вроде бензина или спирта, потребление которого должно жестко
контролироваться государством, иметь свои аналоги акцизов и повышенную
ответственность причастных. Хорошо хоть не уголовную, - отмечает эксперт. - Из-за
нечетко выписанных формулировок, к "медиа" теперь можно будет отнести
любой сайт, блог и вообще все, что угодно, что выходит "регулярно или
периодически" в "интернете или офлайн". Да, там упоминаются
"физлица или юрлица", которые якобы выводятся из-под действия закона.
Но их описание тоже не четкое, значит - кого наказывать, а кого освобождать от
ответственности, можно будет решать в ручном режиме. Это несомненный признак
цензуры".
Дополняет эффект Нацрада (Нацсовет по вопросам
ТВ и радиовещания, назначающийся главным органом, осуществляющим надзор за
медиарынком), которая, по мнению Попова, станет непосредственно инструментом
выполнения воли власти.
"Мы помним, как вела себя Нацрада при
Порошенко в отношении телеканалов… Законопроект дает ей такие же и даже более
широкие права в отношении печатных и онлайн-медиа, - продолжает аналитик. -
Например, поводом для санкций может стать страница в соцсети на русском языке.
Причем именно на русском т.к. страницы на английском, крымско-татарском и
языках ЕС выведены из-под запретов. Интересно, что закон дает возможность
закрыть СМИ из-за любого типа дискриминации, кроме языковой".
Есть в проекте закона и раздел, полностью
посвященный пропаганде и освещению событий в РФ. За несоблюдение - штраф.
"Если цитируете положительные заявления
персоны из "черных списков" - штраф. Если предоставили информацию о
чиновнике без подтверждения – штраф. И так далее... Зато Нацрада получает право
самолично вести "черные списки" физлиц, блокировать сайты и даже
отбирать лицензии в судах "по сокращенной процедуре" - это значит без
присутствия ответчика. Ужесточаются требования к понятию "журналист"
- теперь это надо будет обязательно подтверждать документально", - подчеркивает
Попов.
В законопроекте - 150 страниц текста. Но
главное, по мнению эксперта, остается неизменным - получение контроля над всеми
СМИ и вообще любыми информационными площадками.
"Это противоречит, кроме прочего, европейским нормам, а значит, станет еще одной причиной для конфликтов с ЕС и Венецианской комиссией. Неужели депутаты думают, что если они примут этот законопроект, все медиа начнут писать о них только хорошее? Мне кажется - скорее наоборот", - резюмирует аналитик.
"Несмотря на риски закон о медиа Украине необходим"
Эксперт Украинского института анализа и
менеджмента политики (УИАМП) Владислав Дзивидзинский уверен, что подобный закон
давно следовало принять.
"Мы шестой год живет в формате гибридной войны
с Россией, важной частью которой является информационная составляющая, -
напоминает эксперт. - И мы проигрываем информационную войну. Государство,
несмотря на все лозунги, при правлении Порошенко не сумело обеспечить защиту
национальны интересов в информационном пространстве".
Дзивидзинский подчеркивает, что предлагаемый
документ фундаментален, ведь он объединяет (а после его принятия – упраздняет)
пять других законов, имеющих отношение к сферам информации и медиа. При этом,
по его мнению, свобода слова, которая в Украине является достоянием (в отличие
от практически всех постсоветских республик), может оказаться под угрозой после
принятия некоторых норм, заложенных в законопроекте.
"При условии верховенства права в нашей
стране, через соблюдение этого и ряда других законов, касающихся свободы слова,
а также через инструменты, касающиеся судебных споров, можно защитить все то,
что вызывает волнение у представителей СМИ, - продолжает эксперт. - Несмотря на
ряд спорных моментов, заложенных в законе, конечное решение в ключевых моментах
- за судом. Там можно оспорить те или иные решение Нацсовета, даже если он
будет сформирован властью и действовать во имя власти. Но реалии таковы, что
верховенства права в Украине, ждать можно очень долго. Отсюда и возникают
опасения: не будет ли дан с принятием закона о медиа нашему государству (прежде
всего лицам, влияющим на формирование Нацсовета) мощный инструментарий по
давлению на неугодные СМИ и даже по их устранению. И не будет ли таким образом
формироваться нужная для власти повестка дня".
Несмотря на риски, Дзивидзинский считает закон
о медиа необходимым.
"Во-первых, мы проиграли борьбу в
информпрострастве (РФ) за умы украинцев на Донбассе и в Крыму. И сейчас необходимо
бороться за свое информпространство, - поясняет он. - Во-вторых, мы находимся в
состоянии войны. И если посмотреть законодательство Украины, других стран, то
ограничение СМИ, в том числе в содержательной части, намного жестче, чему у нас
сейчас. В-третьих, к сожалению, украинские СМИ (особенно ведущие), став
собственностью украинских представителей финансово-промышленных групп, все чаще
нарушают объективность - в угоду собственникам. Практически все информационные
телеканалы в Украине - убыточны, но за них ведется сильная борьба, вбрасываются
большие деньги. Связано это с тем, что собственники этих телеканалов являются
участниками политпроцесса – непосредственно или косвенно. И они формируют
удобную для себя, но отдаленную от объективности информационную картину.
Государство не должно такого допускать".
По мнению эксперта УИАМП, угроза от этого
закона, исходит, прежде всего, для пророссийских медиа и для СМИ, которые
работают на интересы частных лиц и компаний вопреки национальным интересам, а
также средств массовой информации с иностранным капиталом и инвесторами.
"Все они будут разгонять в обязательном
порядке (уже разгоняют) информацию об угрозе свободе слова и о "зраде". Но
украинское общество не раз доказало, что готово бороться за свободу мысли,
свободу совести. И тотальный контроль государства за изъявлением мысли не
предвидится, - уверен Дзивидзинский. - Доказательством тому является то, что
закона боятся медиа, но не боятся ЛОМы (лидеры общественного медиа). То есть
проблема – не для журналистской среды, не для свободы слова, а для
собственников медиа, которые не ориентируются на национальные интересы и не
работают по мировым стандартам объективности и честности".
Ранее "Комментарии" писали, что в Раде
зарегистрирован законопроект о медиа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости