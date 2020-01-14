Законопроект о медиа: эксперты указали на отрицательные и положительные моменты

Верховная Рада опубликовала текст проекта закона № 2693 о медиа. Среди прочего он предусматривает введение так называемого Кодекса работы СМИ. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предлагаемый документ, в том числе, не будет ли он ограничивать свободу слова в Украине.

"Из-за нечетко выписанных формулировок к "медиа" можно будет отнести любой сайт или блог"

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов акцентирует, что законопроект является комплексной инициативой, которая должна поменять само понимание СМИ и информации на уровне государства.

"Документ фактически приравнивает информацию к ресурсу - вроде бензина или спирта, потребление которого должно жестко контролироваться государством, иметь свои аналоги акцизов и повышенную ответственность причастных. Хорошо хоть не уголовную, - отмечает эксперт. - Из-за нечетко выписанных формулировок, к "медиа" теперь можно будет отнести любой сайт, блог и вообще все, что угодно, что выходит "регулярно или периодически" в "интернете или офлайн". Да, там упоминаются "физлица или юрлица", которые якобы выводятся из-под действия закона. Но их описание тоже не четкое, значит - кого наказывать, а кого освобождать от ответственности, можно будет решать в ручном режиме. Это несомненный признак цензуры".

Дополняет эффект Нацрада (Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, назначающийся главным органом, осуществляющим надзор за медиарынком), которая, по мнению Попова, станет непосредственно инструментом выполнения воли власти.

"Мы помним, как вела себя Нацрада при Порошенко в отношении телеканалов… Законопроект дает ей такие же и даже более широкие права в отношении печатных и онлайн-медиа, - продолжает аналитик. - Например, поводом для санкций может стать страница в соцсети на русском языке. Причем именно на русском т.к. страницы на английском, крымско-татарском и языках ЕС выведены из-под запретов. Интересно, что закон дает возможность закрыть СМИ из-за любого типа дискриминации, кроме языковой".

Есть в проекте закона и раздел, полностью посвященный пропаганде и освещению событий в РФ. За несоблюдение - штраф.

"Если цитируете положительные заявления персоны из "черных списков" - штраф. Если предоставили информацию о чиновнике без подтверждения – штраф. И так далее... Зато Нацрада получает право самолично вести "черные списки" физлиц, блокировать сайты и даже отбирать лицензии в судах "по сокращенной процедуре" - это значит без присутствия ответчика. Ужесточаются требования к понятию "журналист" - теперь это надо будет обязательно подтверждать документально", - подчеркивает Попов.

В законопроекте - 150 страниц текста. Но главное, по мнению эксперта, остается неизменным - получение контроля над всеми СМИ и вообще любыми информационными площадками.

"Это противоречит, кроме прочего, европейским нормам, а значит, станет еще одной причиной для конфликтов с ЕС и Венецианской комиссией. Неужели депутаты думают, что если они примут этот законопроект, все медиа начнут писать о них только хорошее? Мне кажется - скорее наоборот", - резюмирует аналитик.

"Несмотря на риски закон о медиа Украине необходим"

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владислав Дзивидзинский уверен, что подобный закон давно следовало принять.

"Мы шестой год живет в формате гибридной войны с Россией, важной частью которой является информационная составляющая, - напоминает эксперт. - И мы проигрываем информационную войну. Государство, несмотря на все лозунги, при правлении Порошенко не сумело обеспечить защиту национальны интересов в информационном пространстве".

Дзивидзинский подчеркивает, что предлагаемый документ фундаментален, ведь он объединяет (а после его принятия – упраздняет) пять других законов, имеющих отношение к сферам информации и медиа. При этом, по его мнению, свобода слова, которая в Украине является достоянием (в отличие от практически всех постсоветских республик), может оказаться под угрозой после принятия некоторых норм, заложенных в законопроекте.

"При условии верховенства права в нашей стране, через соблюдение этого и ряда других законов, касающихся свободы слова, а также через инструменты, касающиеся судебных споров, можно защитить все то, что вызывает волнение у представителей СМИ, - продолжает эксперт. - Несмотря на ряд спорных моментов, заложенных в законе, конечное решение в ключевых моментах - за судом. Там можно оспорить те или иные решение Нацсовета, даже если он будет сформирован властью и действовать во имя власти. Но реалии таковы, что верховенства права в Украине, ждать можно очень долго. Отсюда и возникают опасения: не будет ли дан с принятием закона о медиа нашему государству (прежде всего лицам, влияющим на формирование Нацсовета) мощный инструментарий по давлению на неугодные СМИ и даже по их устранению. И не будет ли таким образом формироваться нужная для власти повестка дня".

Несмотря на риски, Дзивидзинский считает закон о медиа необходимым.

"Во-первых, мы проиграли борьбу в информпрострастве (РФ) за умы украинцев на Донбассе и в Крыму. И сейчас необходимо бороться за свое информпространство, - поясняет он. - Во-вторых, мы находимся в состоянии войны. И если посмотреть законодательство Украины, других стран, то ограничение СМИ, в том числе в содержательной части, намного жестче, чему у нас сейчас. В-третьих, к сожалению, украинские СМИ (особенно ведущие), став собственностью украинских представителей финансово-промышленных групп, все чаще нарушают объективность - в угоду собственникам. Практически все информационные телеканалы в Украине - убыточны, но за них ведется сильная борьба, вбрасываются большие деньги. Связано это с тем, что собственники этих телеканалов являются участниками политпроцесса – непосредственно или косвенно. И они формируют удобную для себя, но отдаленную от объективности информационную картину. Государство не должно такого допускать".

По мнению эксперта УИАМП, угроза от этого закона, исходит, прежде всего, для пророссийских медиа и для СМИ, которые работают на интересы частных лиц и компаний вопреки национальным интересам, а также средств массовой информации с иностранным капиталом и инвесторами.

"Все они будут разгонять в обязательном порядке (уже разгоняют) информацию об угрозе свободе слова и о "зраде". Но украинское общество не раз доказало, что готово бороться за свободу мысли, свободу совести. И тотальный контроль государства за изъявлением мысли не предвидится, - уверен Дзивидзинский. - Доказательством тому является то, что закона боятся медиа, но не боятся ЛОМы (лидеры общественного медиа). То есть проблема – не для журналистской среды, не для свободы слова, а для собственников медиа, которые не ориентируются на национальные интересы и не работают по мировым стандартам объективности и честности".

Ранее "Комментарии" писали, что в Раде зарегистрирован законопроект о медиа.

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