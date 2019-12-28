В Раде зарегистрирован законопроект о медиа

В Верховной Раде 27 декабря зарегистрировали законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщается на парламентском сайте.

Инициаторами законопроекта стали нардепы от Слуги народа. В частности, бывший гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.

27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.

Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о нынешней ситуации со средствами массовой информации в Украине и на кого не распространяется свобода слова. Так, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что нардепы планируют принять в декабре законопроект о медиа-сервисах, который будет регулировать правила работы интернет-СМИ. По его словам, документ должен юридически определить, являются ли интернет-порталы средствами массовой информации, а также предусматривать установление контроля над такими медиа-ресурсами. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили подобные планы.