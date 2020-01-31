Дела Порошенко: эксперты проанализировали иски о политическом преследовании и производства, где пятый президент выступает свидетелем

Адвокат Игорь Головань, который представляет интересы пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил, что защита последнего подает 14 исков о возмещении морального вреда из-за якобы противоправной бездеятельности прокуроров и следователей в делах, касающихся "политических преследований Порошенко". Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы этих исков, а также более десяти производств, в которых пятый президент фигурирует в данный момент как свидетель.

"Иски со стороны защиты Порошенко - не более чем пиар-кампания"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает иски со стороны защиты Порошенко не более чем пиар-кампанией.

"Это - стремление контратаковать, создать некий положительный информационный эффект, – говорит Фесенко. – Представители защиты Порошенко могут добиться неких выгодных для себя судебных решений, но они точно будут оспариваться. И юридически правда на стороне ГБР. Думаю, что учитывая количество и качество некоторых исков, риски для Петра Алексеевича остаются. В том числе, потому что есть общественный запрос на судебное преследование пятого президента".

Политический консультант подчеркивает, что значительная часть людей, которые голосовали за Зеленского (против Порошенко) хотят, чтобы бывший президент был наказан.

"Ситуация очень похожа на ту, что была в 2014 году по отношению к Януковичу и членам его команды. И за преступления на Майдане, и за коррупцию, – напоминает Фесенко. – Порошенко же, как практически всех бывших президентов Украины, подозревают в коррупции. Но в его случае эффект усиливается тем, что он - бизнесмен. Сыграл свою роль диссонанс. В 2014-2015 годах украинцы очень обеднели, тогда как тарифы серьезно выросли. А Порошенко беднее не стал. И эмоционально это вызывает негативную по отношению к нему реакцию".

"Похоже, что Порошенко рассчитывал на полную безнаказанность"

По мнению политического аналитика Сергея Лозовского, трудно понять, в чем касательно Порошенко есть "политическое преследование".

"Скорее можно вести речь о воровских схемах, которые раскрываются сейчас не только украинской стороной, но и представителями США, – говорит аналитик. – А когда тебя настолько "прищемили", приходится инициировать, надеятся на некие сверхъестественные решения. В том числе – пытаться представить себя в виде "политической жертвы". Похоже, что Порошенко рассчитывал на полную безнаказанность и не видел в обозримом будущем варианта, при котором ему придется отвечать за содеянное".

Лозовский не исключает, что производства, в которых Порошенко в данный момент фигурирует как свидетель, будут со временем переквалифицированы в такие, где он уже станет подозреваемым и обвиняемым.

"Качество следствия и избирательность правосудия в Украине вызывают массу вопросов"

Правовед, общественный деятель в области обеспечения диалога власти и гражданского общества, государственный управленец в сфере обеспечения национальной безопасности Игорь Печенкин обращает внимание на то, что качество следствия и избирательность правосудия в Украине вызывают массу вопросов.

"Дело Порошенко, как и дело Януковича, дело Яценюка и других высокопоставленных чиновников являются ярким, но, к большому сожалению, горьким доказательством непрофессиональных подходов к определению понятий состава уголовного преступления, организации его расследования, – подчеркивает эксперт. – Как следствие – мы не видим не только приговоров. Дела попросту не доходят до суда".

По мнению Игоря Печенкина, дело не в том, что Януковичу или другим бывшим руководителям государства нечего было предъявить.

"Фактов правонарушений, в том числе уголовных, практически у каждого из перечисленных персон хватает, – говорит правовед. – Это и уголовные преступления в сфере служебной и хозяйственной деятельности, авторитета власти, правосудия, экономической направленности (налоговые), и другая преступная деятельность. Но, к сожалению, на основании заранее поднятых в обществе информационных диверсий (фейков и других мероприятий, которые уже в течение десятилетия профессионализировались, став в итоге частью деятельности каждого "большого махинатора"), создается выгодная часть общественного мнения – с плавным отвлечением внимания от конкретных преступных действий в плоскость политической ответственности. А с ней, как мы знаем, "жертв" у нас в политикуме практически не было и нет. Ну, кто сейчас вспоминает о Яценюке с его "стенами", или о других резонансных делах?"

В то же время, уверен Печенкин, нормой должно стать, когда за любое преступление (особенно, когда речь идет о высокопоставленных особах), следует наказание.

"Если говорит о делах Порошенко, то все, похоже, скатывается к традиционному для нашей системы "договорняку", уходу по-тихому в бизнес, за чем последует спуск на тормозах тех или иных расследований, – отмечает эксперт. – А "политическое преследование" – такая себе форма защиты, фактически же – издевательство над правосудием".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР и возможные последствия этого.

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