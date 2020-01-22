Допрос Порошенко в ГБР: эксперты проанализировали решение о принудительном приводе и возможные последствия этого

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит материалы для принудительного привода пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных производств. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько вероятно такое принудительное привлечение в случае с Порошенко, а также - кто получает дивиденды от этой ситуации.

"Порошенко могут доставить на допрос в сопровождении правоохранителей"

О возможности принудительного привода Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, касающемся законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки, заявил следователь ГБР Олег Корецкий. По данным ГБР, Порошенко вызван на очередные допросы в Государственное бюро расследований 21 и 24 января.

Доктор права, адвокат Иван Либерман уверен: есть все шансы, что Порошенко будет принудительно приведен на допрос.

"Привод – это не просто, когда приходят правоохранительные органы и говорят, что вы обязаны явиться на допрос. Это производится на основании судебного постановления, - поясняет эксперт. - Приходят правоохранители с видеокамерами, вручают решение при свидетелях. И если тот, кому оно вручается (в нашем случае – Порошенко), отказывается его получать, это уже статья 382 УК (невыполнение судебного постановления). А если он при этом еще и служебное лицо, может получить до пяти лет".

В случае, если пятый президент не приходит на допрос, хоть его и вызывают следователи, Порошенко могут доставить туда в сопровождении правоохранителей.

"При этом не будем забывать, что Порошенко как депутат пользуется неприкосновенностью. Так что доставить "под руки" в нашем случае – понятие весьма условное, - отмечает Иван Либерман. - Если во время допроса Порошенко откажется давать показания как свидетель касательно событий, которые его якобы не касаются, то уже относительно него самого может быть открыто уголовное производство по ст.385 УК Украины - "отказ от дачи свидетельских показаний". Перспектива - судимость!"

"Принудительный привод Порошенко в ГБР на допрос лишь усилит его группу поддержки"

Политолог Наталия Белоус считает, что Порошенко выстроил себе образ главного патриота Украины, теперь еще пытается за собой закрепить нишу главного оппозиционера в стране.

"Порошенко работает на электоральном поле радикалов и националистов. Соответственно, любые попытки команды Владимира Зеленского каким-то образом надавить на Петра Порошенко за его предыдущие грехи на посту президента, превращаются в повышения рейтинга Порошенко, - поясняет Белоус. - Политтехнологическим способом получается, что в Украине идет борьба между "патриотами" и "не патриотами". То есть, продолжаем наблюдать деление Украины на условно "проевропейскую" и "пророссийскую". Предполагается, что Порошенко - евроинтегратор, а Зеленский - пророссийский. Такие действия искусственно созданы для раскола общества".

По мнению политолога, принудительный привод Порошенко в ГБР на допрос лишь усилит его группу поддержки.

"К тому же, с помощью своих западных партнеров он может заявить на весь мир, что в Украине нарушаются права человека, - подчеркивает Наталия Белоус. – Я не думаю, что Порошенко или кто-то из его окружения понесут уголовную ответственность по какой-то статье".

"Не исключается, что все вызовы Порошенко закончатся ничем"

Если бы Порошенко реально хотели принудительно привести на допрос, это давно бы сделали, уверен политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Если бы рядовой гражданин хоть раз не пришел на допрос, его бы быстро туда доставили. С Порошенко тянут. Во многом - потому что он всё же как свидетель проходит. Пока, - поясняет эксперт. - Так что мера такого доставления на свидание со следователем была бы несоизмерима, учитывая еще и статус Порошенко. Впрочем, если бы велись действительно серьезные дела, на допрос бы доставляли окружение пятого президента. И расспрашивали по "Укроборонрому" и другим резонансным делам".

Тизенгаузен не исключает, что все вызовы Порошенко закончатся ничем.

"Порошенко, конечно, фигура одиозная. Но в данном случае именно он получает дивиденды, если его как свидетеля силой доставят в ГБР. Это будет выглядеть, будто власть преследует оппозицию, фактически издеваясь над бедным Порошенко", - отмечает политтехнолог.

По словам Тизенгаузена, у Зеленского, безусловно, есть идея-фикс - посадить Порошенко. Причем посадить за коррупцию.

"Ведь команда Зеленского именно на этой волне вошла во власть – обещая посадки, борьбу со старой системой. А олицетворением этой старой системы является как раз таки Порошенко, - говорит эксперт. - Но вот с возможностями - проблемы. Ни один из топ-коррупционеров в Украине так и не сел. Ни при прошлой власти, ни при нынешней. Принято "раздевать" коррупционеров на определенные суммы – и отпускать. Как куриц, которые несут золотые яйца. Они всегда найдут новые схемы, их всегда можно опять взять, "раздеть" и отпустить. Когда власть меняется, пачками появляются дела на застройщиков, на тендеры. И так - по кругу… В общем, не думаю, что Порошенко посадят. В крайнем случае - у него всегда есть путь, по которому пошли та же Гонтарева, Луценко, которые отбыли за рубеж, откуда и наблюдают за нынешними процессами в Украине".

Ранее "Комментарии" писали, что Порошенко хотят привести на допрос в ГБР "силой".

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