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Порошенко хотят привести на допрос в ГБР "силой"

Порошенко неоднократно не являлся на допросы

21 января 2020, 13:03
Автор:

• Наталья Шевченко

Государственное бюро расследований намерено принудительно привести пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом заявил представитель ведомства Олег Корецкий, пишет "РБК-Украина".

Корецкий рассказал о том, что Порошенко в очередной раз не пришел на допрос, и поэтому в данный момент следователи ГБР готовят документы для его принудительного привода.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 января ГБР  вызвало на допрос народного депутата от "Европейской солидарности"  Петра Порошенко , он должен явиться на допросы 21 и 24 января текущего года. Порошенко проходит по обеим делам как свидетель.


20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи ГБР вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК.  Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года по делу о судебной реформе.

 Пятый президент  из-за этого  отменил визит в Швейцарию, а также запланированные встречи с мировыми лидерами.  

В ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента. 

Ранее в Госбюро расследований заявили, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gbr-obyavilo-prinuditelnom-privode-poroshenko-1579600053.html
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