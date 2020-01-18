Госбюро расследований вызвало Порошенко на допросы с помощью видеоролика

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-президента, а сейчас народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает пресс-служба ГБР.



Так, Петр Порошенко обязан явиться на допросы 21 и 24 января текущего года. По данным Государственного бюро расследований, Порошенко проходит по обеим делам как свидетель.



"Предупреждаем, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - говорится в сообщении.





Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента.



Ранее в Госбюро расследований заявили, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.



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