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Госбюро расследований вызвало Порошенко на допросы с помощью видеоролика

Порошенко вызывают на допросы в ГБР в качестве свидетеля

сегодня, 12:58
Автор:

• Мария Чиренко

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-президента, а сейчас народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает пресс-служба ГБР.

Так, Петр Порошенко обязан явиться на допросы 21 и 24 января текущего года. По данным Государственного бюро расследований, Порошенко проходит по обеим делам как свидетель.

"Предупреждаем, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - говорится в сообщении.


Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента. 

Ранее в Госбюро расследований заявили, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/povistki-pro-viklik-poroshenka-petra-oleksiyovicha
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