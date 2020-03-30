Громкие заявления Арсена Авакова в соцсетях: почему в руках министра оказалось столько власти





Эксперты выдвигают две версии активности министра внутренних дел Арсена Авакова в соцсетях. По одной из них он озвучил в качестве пробных шаров некоторые возможные решения, которые вскоре могут стать реальностью. Вторая – Аваков спешит показать себя деятельным государственным функционером, преследуя при этом далеко идущие планы.

Заявления Авакова, которые создают резонанс в обществе

После некоторого затишья Владимир Зеленский 23 марта записал очередное видео, в котором сообщил о том, что прилетел самолет из Китая с 250 тыс. тестов на коронавирус (первоначально, правда, анонсировалось 10 млн) и другим медицинским оборудованием. Президент поблагодарил за противодействие пандемии медиков, а также пограничников, военных ООС, летчиков, полицейских, нацгвардейцев.

В то же время, еще за 17 часов до публикации обращения Владимира Зеленского в сети министр иностранных дел Арсен Аваков сообщил, что Нацгвардия начинает развозить по стране полученный из Китая гуманитарный груз. Почему этим будут заниматься силовики – никто не объяснил.

В этом же сообщении министр сообщил, что в Киеве останавливаются пассажирские перевозки, транспорт будет доступен лишь работникам экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

"Общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома!", – написал министр внутренних дел на своей странице в Facebook.

Позже столичный градоначальник Виталий Кличко уточнил, что для проезда на транспорте потребуются спецпропуска, которые смогут получить на работе люди, вынужденные ежедневно ездить на общественном транспорте.

В то же время Арсен Аваков этим не ограничился и расписал целую программу действий правительства. Он также подчеркнул, что сейчас в стране главные – это медики. А вот "вторые по важности "бойцы на этой войне" (опять же мировой опыт) – полицейские, нацгвардейцы, спасатели, пограничники". И то ли обрадовал, то ли припугнул, что ограничительные меры в ближайшие дни будут значительно жестче: "тотальный полный карантин – моя позиция, на которой буду настаивать".

После этого глава МВД перешел к экономическим проблемам: "Предприятия некритической промышленности должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!" Аваков добавил, правительство и президент готовят такие решения, и предложил им поторопиться. Такое предложение министра, опубликованное 21 марта, вызвало бурную реакцию трудящихся, которые забили тревогу.

Уже 23 марта Асен Аваков опубликовал в соцсети еще один пост, в котором отмечает: "Большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – что называется, от зарплаты до зарплаты. И поэтому страх остаться без средств к существованию пересиливает опасность заболеть. Это, увы, факт, который нельзя не учитывать. В правительстве, вместе с премьером и президентом, мы активно обсуждаем эту проблему, и убежден: будет быстрое решение. Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям, мы, к сожалению слишком бедны".

Напомнив о президентском обещании доплатить 1000 гривен пенсионерам, министр внутренних дел также предложил выплачивать пособие по вынужденной безработице на время карантина в размере 2500-3000 гривен в месяц, а также предусмотреть льготы на некоторые коммунальные платежи на 50%-75%. И запретить увольнение бюджетников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Источники финансирования этих инициатив министр не уточнил, хотя и признал, что госбюджет уже трещит по швам.

Впрочем, некоторые экстраординарные шаги Арсен Аваков предложил. Это пересмотр госбюджета (увеличение его дефицита на 200 млрд); создание стабилизационного фонда; сокращение расходов на "некритические вложения и инвестиции", не ущемляя оборону и безопасность; не сворачивать крупные инвестиционные проекты; выбить кредит у МВФ; реструктуризация внешних долгов.

Почему правительство не реагирует на инициативы Арсена Авакова

Публицист Елена Маркосян отмечает, что пока нет реакции правительства и президента на инициативы главы МВД, выходящие далеко за пределы его компетенции.

"Невольно возникает вопрос: кто главный в стране? Устраивает ли Зеленского такая активность силового министра? И если нет, то почему он молчит и бездействует? Я не знаю, хочет или не хочет Зеленский отстранять Авакова, но уверена, что ротация на этой должности необходима в силу очень разных и важных причин", – отмечает эксперт.

Елена Маркосян также считает, что Арсен Аваков занял пост министра внутренних дел на волне Майдана и развязавшегося вооруженного гражданского конфликта.

"Он лично причастен к государственному перевороту, и его именно так воспринимают и будут воспринимать во всех странах мира. Это не тот багаж, который работает на пользу Украине. Аваков все годы президентства Порошенко был, по сути, его соратником и проводником его политики. Сейчас власть поменялась, политику команды прежнего президента народ отверг, поэтому вполне логично, что все первые лица той команды, к числу которых относится и Аваков, должны из власти уйти. Другой вопрос, как и когда провести ротацию, если он сам уходить не хочет", – полагает публицист.

Хотя сейчас реформа прокуратуры и следствия в полном разгаре, и пока она не закончится, спешить с ротацией рискованно. Но если Арсен Аваков поймет важность такого шага для страны, то ротация пройдет мягко. Главное, чтобы он сам это осознал и сумел принять правильное решение в интересах государства, а не личных должностных амбиций, говорит Маркосян.

"Пока он такой готовности не демонстрирует и выглядит человеком, чьи должностные амбиции гораздо выше той должности, которую он занимает. Я думаю, что вопрос его отставки будет актуальным постоянно, но реальные основания для нее появятся по мере реформирования прокуратуры и следствия, а также привлечения к ответственности лидеров и активистов государственного переворота в феврале 2014", – отмечает публицист.

Роль Арсена Авакова в правительстве

Политолог Макс Джигун заявляет, что еще в период президентства Петра Порошенко Аваков считался одним из влиятельнейших министров, а после победы на выборах Владимира Зеленского его роль в украинской политике даже возросла. Об этом свидетельствует лояльность к нему нынешнего главы государства. Ведь, не обращая внимания на протесты и огромный антирейтинг Авакова, его оставили в правительстве.

"Несмотря на формальный принцип сдержек и противовесов ветвей власти, Аваков имеет прямое или опосредованное влияние на каждую из них, и сейчас значительно усилил свои позиции. Что касается Зеленского, то для него Аваков является своеобразным спасительным кругом, который в нужный момент может обеспечить спокойствие на улицах и уберечь президента от возможных протестов и восстаний. Особенно в период пандемии, экономического и правительственного кризиса, которые значительно ослабляют рейтинг власти", – говорит Джигун.

Эксперт также считает, что вместе с тем надо понимать, что Аваков – непредсказуемый человек, который рано или поздно может начать самостоятельную игру, как это было при Порошенко. Поэтому президенту надо бы уделять больше внимания собственной безопасности в случае политического шторма. Прежде всего, способствуя независимости таких институций, как ГБР та САП, которые уже давно лояльны к главе МВД.

Арсен Аваков vs Владимир Зеленский

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий считает, что желание освободиться от министра у Зеленского, разумеется, есть, при том давно.

"Все прекрасно помнят пресс-конференцию в Париже по итогам встречи нормандской четверки, когда Зеленский буквально "смотрел в рот" своему министру, фактически согласовывая с ним каждое сказанное слово. И это, безусловно, унизительно для президента и чисто по-человечески. Но еще более это печально выглядит в глазах международных партнеров Украины – все они сегодня прекрасно отдают себе отчет, кто у нас в доме настоящий хозяин. И пока Аваков будет министром, Зеленский во многом будет оставаться церемониальной фигурой во внутренней и внешней политике нашей страны", – заявляет эксперт.

Песецкий также полагает, что формально президент имеет возможность отстранить главу МВД с его поста. Но его останавливает страх перед возможными последствиями такого шага.

"А если вдруг не согласный с увольнением Аваков в качестве ответной меры выведет радикалов на улицы Киева? Или даст команду своим батальонам на обострение ситуации в Донбассе? А может даже спровоцирует рост уличной преступности через своих "активистов"? Все эти и многие другие вопросы остаются для Зеленского открытыми, ведь он так пока и не сумел создать собственный силовой противовес возможным обструкциям Авакова после его отставки. Глава МВД отдает себе отчет, что в случае потери кресла министра он тут же окажется под следствием и за решеткой. Так что если для Зеленского тема влиятельности Авакова – вопрос политического веса в стране, то для главы МВД сохранение своего места – вопрос физической выживаемости. И это будет мотивировать его на очень кардинальные действия в случае попытки оставить его", – заявляет Песецкий.

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