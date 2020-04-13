Война и мир на карантине: что происходит на Донбассе

Коронавирусная пандемия и ее последствия могут как ускорить реинтеграцию временно оккупированной части Донбасса, так и "заморозить" конфликт. Сейчас ситуация на условной "паузе". Но в ближайшие месяцы, похоже, чаши весов качнутся в ту или иную сторону. Журналисты "Комментариев" узнали, что происходит на Востоке Украины, пока внимание больше части населения приковано к сводкам о борьбе с коронавирусом.

Карантинные меры: особенности Донбасса

Карантинная весна особенно чувствительна для жителей Донбасса, разделенных шесть лет назад линией разграничения в результате "русской весны". Не секрет, что украинцы, оказавшиеся в ОРДЛО, массово зарегистрированы на подконтрольной части как переселенцы. Это дает им возможность получать пенсии. Но при условии, что они будут появляться в свободной Украине не реже раза в два месяца и проходить верификацию раз в полгода.

Но 15 марта стало известно, что на две недели (до 3 апреля) на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил (ОС) вводятся дополнительные временные ограничения. С ОРДЛО приостановили пропуск украинцев, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих аналогичной регистрации. Лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории (в том числе иностранцев и лиц без гражданства) в течение двух недель не пропускали на оккупированный Донбасс.

То есть все пенсионеры, фактически проживающие в ОРДЛО, но вынужденно зарегистрировавшиеся как переселенцы для получения кровно заработанных, оказались отсечены от этой возможности. На время. Как оказались отрезаны от родных и близких многие жители Донбасса.

Позже ситуация ужесточилась. КПВВ вообще закрыли на въезд и выезд. Исключение – для международных миссий – наблюдательных и гуманитарных.

И хоть украинские власти приняли решение, что никого не лишат пенсий и прочих выплат за просроченную верификацию, не факт, что так и будет. А восстановить выплаты – дело затяжное.

Многие уже сейчас лишились источника существования. Никто ведь не знает, как долго будут закрыты КПВВ. К тому же, всё это еще больше отдаляет оккупированный Донбасс от остальной Украины. Особенно на фоне того, что правительство России, несмотря на антивирусные меры, разрешило жителям ОРДЛО въезд в РФ. И в очередной раз уколов Киев "экономической и транспортной блокадой", которую украинские власти применили к неподконтрольному Донбассу. Ход манипулятивный, пропагандистский, но такие вещи прекрасно работают.

До недавнего времени жители той же "ДНР" активно ездили специальными автобусными рейсами в Ростовскую область, в том числе – за российскими паспортами. Согласно данным украинской разведки, за первую неделю апреля туда-обратно перевезли более двух тысяч человек. Лишь на днях стало известно, что с 13 апреля такие вояжи прекратятся – до стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом прием документов на российские паспорта в ОРДЛО продолжается.

Коронавирус на Донбассе: оккупанты "маскируют" инфицированных

Приостановить поездки в РФ вынудило увеличение случаев распространения COVID-19 на оккупированных территориях. В большинстве своем вирус привезли именно из России. В "ДНР" официально сообщили о двух десятках зараженных. В условиях стационарных отделений находится свыше 200 человек, более 12 тысяч – на самоизоляции. В "ЛНР" официально говорят о более десяти инфицированных. На неподконтрольной Киеву территории Луганской области обязали всех носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. А в "ДНР", где зараженных больше, подобных мер на момент написания материала не ввели.

Не закрывали в "республиках" и торговые точки, как и сферу услуг, не останавливали работу общественного транспорта.

Возможно, потому число заболеваний, даже то, о котором говорят, там больше, чем на подконтрольной части Донбасса. К примеру, в свободной от оккупантов Донецкой области на 12 апреля было известно об 11 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции, в Луганской – о трех.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий уверен, что оккупационные власти скрывают истинное число зараженных коронавирусом в ОРДЛО. Он считает, что в данный момент там уже около 150 инфицированных. Просто коронавирус "маскируют" под пневмонию и ОРВИ.

Анализ соцсетей "Л-ДНР" показывает недовольство населения как бездействием "властей" касательно мер по противодействию коронавирусу, так и недостатком медикаментов, а также тестов для выявления заболевания. К тому же, есть подозрения, что присланные РФ тесты – бракованные.

Высказываются вполне обоснованные подозрения, что, если в ОРДЛО произойдет вспышка инфекции, последствия могут быть катастрофическими.

Карантин и вирус обстрелам – не помеха

Ситуацию усугубляет война. Ее никто не отменял. Обстрелы – каждый день, потери – и среди военных, и среди мирных.

Согласно сводкам пресс-центра ОС и данным благотворительного фонда "Повернись живим", в марте произошло около 300 обстрелов. Свыше 70 украинских воинов получили ранения, 11 – погибли.

По данным разведки, оккупанты поплатились: в марте 51 боевик погиб, 113 получили ранения и травмы, были уничтожены десять единиц техники противника.

Противник всё чаще использует запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм. Практически повсеместно бьют гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Активизировались снайперы.

Еще одна плохая тенденция – участились удары по мирным гражданам. В марте Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от обстрелов по обе стороны линии разграничения. Есть раненые и погибшие мирные и в апреле.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в традиционном двухнедельном отчете сообщила, что в период с 23 марта по 5 апреля (фактически – начало карантина) зафиксировано около 8,7 тысячи обстрелов (на 23% меньше предыдущего двухнедельного периода) и примерно 2700 взрывов (на 50% меньше).

В сводке пресс-центра ОС, система подсчета которого отличается от системы СММ, сообщается, что за 10 дней апреля минимальное число обстрелов зарегистрировано 6-го и 8-го (по 8), максимальное – 9-го (21). За треть месяца в рядах ВСУ – один погибший, 8 раненых, зафиксировано более 130 вражеских обстрелов. За десять дней марта обстрелов было меньше (около 90), а вот потерь – значительно больше (8 погибли, более 40 были ранены или травмированы).

Как видим, карантин войне не помеха. Об этом, в частности, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который 11 апреля вместе с главой государства посетил воинов ОС на передовой, а также побывал в палаточном городке для инфекционных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя. По словам Ермака, власть беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня не выполнялись и не выполняются, подчеркивает глава ОП.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить обстрелы. Сейчас, по словам главы государства, идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств противоборствующих сторон.

Тех самых участков, три из которых должны были назвать до очередной встречи глав государств "нормандского формата". Но, как и ряд других условий для нового саммита руководителей Украины, России, Германии и Франции, это выполнено не было. Впрочем, даже без этого "свидание четырех" отодвигается на неопределенный период из-за вызовов, с которыми столкнулись сейчас все страны.

Между тем, пандемия, карантинные меры, экономический кризис могут стать поворотными для конфликта на Донбассе. Вопрос лишь – куда повернем…

Переговорный процесс по Донбассу: каковы его перспективы

В марте были предприняты попытки перезапустить забуксовавший процесс переговоров. Ведь с декабрьской встречи была лишь одна подвижка – обмен пленными. И то – в усеченном варианте. Напомним, что 29 декабря в Украину вернулось 76 человек, а в "Л-ДНР" – 124.

В начале весны участились сообщения о встречах главы ОП Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, ответственных за переговорный процесс по Донбассу.

11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о создании Консультативного совета (КС) в составе политической подгруппы, а также об одновременном открытии КПВВ у Золотого и Счастья на Луганщине.

На следующий день в Киеве была презентована Национальная платформа примирения и единства. Но что КС, что платформу раскритиковали многие эксперты, подчеркивая, что это – путь к прямым переговорам украинских властей с оккупационными. То есть – возможность РФ представить себя не агрессором, а "миротворцем", а войну – "гражданским конфликтом". Любая встреча официальных представителей Украины с представителями "Л-ДНР" будет отправной точкой в реализации данной стратегии Кремля, поясняли критики такого рода "подвижек".

В результате этих предостережений, на которую наложились еще и карантинные меры, идея с КС "зависла", как и планы с "примирительной платформой". Более того – инициатор последней, Сергей Сивохо, лишился поста советника председателя СНБО. После чего заявил, что власть, похоже, не заинтересована в мире на Донбассе.

Впрочем, не факт, что КС, как и видоизмененную платформу, всё же не запустят. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, к примеру, уверяют, что никаких прямых переговоров с представителями "Л-ДНР" не будет. А КС же – это совсем о другом. Туда войдут не боевики, а "представители гражданского общества", в том числе переселенцы. Идея в том, чтобы "заставить наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом".

Взаимодействовать пока, учитывая антивирусные меры, приходится в онлайн формате. Именно так, посредством видеоконференции, договорились относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты нового обмена – не позднее Пасхи.

"Об этом говорила и украинская сторона, и российская с представителями ОРДЛО, – отмечает аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко. – В данный момент, насколько известно, речь идет об обмене 10 человек с украинской стороны на 8 – с оккупированной. Как можно понять из официальных комментариев, это пока не касается "большого обмена", в который входят те же крымские политические заключенные. Некоторые правозащитники указывают, что до конца не понимают, как определяются кандидатуры на обмен, запланированы ли обмены после Пасхальных праздников".

По мнению Юлии Тищенко, РФ продолжает использовать украинских политических заключенных в переговорах. И периодически пополняет "обменный фонд". К примеру, в Крыму в течение марта были новые задержания и обыски, уголовные дела. Да и на оккупированном Донбассе то и дело кого-то хватают, сажают. "Посадки" там – скорее обыденность, чем нечто экстраординарное, как на подконтрольной территории.

Мирные переговоры: шансы и риски

С одной стороны, распространение коронавируса в мире и Украине поставило многоточие в переговорах по Донбассу. На это, в частности, указывает политолог Владимир Фесенко.

С другой – это и новые возможности. Тот же Ермак предлагает ежедневные онлайн-переговоры. Учитывая, что протесты сейчас ограничены карантинными мерами, стороны могут "порешать" многие неудобные вопросы. Придав динамику реинтеграционным процессам. Вот только под чью дудку?



"То, что у Зеленского хотят выдать за "мирный процесс", на самом деле есть не что иное, как подготовка к согласованной капитуляции Украины на условиях Путина, – уверен политолог Виктор Каспрук. – С начала этого "процесса" потери украинцев только растут, что, с точки зрения Москвы, должно подтолкнуть Киев к большей сговорчивости и уступчивости… Компромисс – это когда на уступки идут обе стороны противостояния. Когда же уступки силой пытаются получить от другой стороны, не желая уступать сами, то это не компромисс, а капитуляция".

По мнению эксперта, получить назад оккупированный Донбасс при таких раскладах можно только в комплекте с "русским миром".

"То есть, не Украина возвращает назад Донбасс, а Донбасс возвращает себе Украину. Эта схема уже реализуется, какими бы красивыми словами о мире не прикрывала ее Москва, – уверен Каспрук. – Путин ведет себя с Украиной как "геополитический рэкетир". А с рэкетиром невозможно договориться, если ты не в состоянии дать ему отпор. Какой может быть компромисс с врагом, который считает существование Украины и украинцев неприемлемым для себя? Правильным будет выбирать не войну или мир, а украинские интересы. А в интересах Украины не возвращать Донбасс на условиях Москвы".

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко убежден, что политический переговорный процесс в онлайн-формате (разведение, выборы, амнистия и прочее) будет неэффективным. Следовательно – он должен быть поставлен на паузу.

"Это время Украина должна использовать для того, чтобы детально проработать свой план деоккупации и мирной реинтеграции, продискутировать его в обществе, хотя бы через телевизионные ток-шоу с привлечением авторитетных активистов и волонтеров, – считает эксперт. – Также остается гуманитарный аспект на перспективу – Украина может подготовить бесплатные тесты на коронавирус, программы помощи для жителей оккупированных территорий… Важно, что случаи заражения коронавирусом в оккупации фиксируются от приезжающих из Москвы. Таким образом, российской пропаганде будет труднее сопоставить причинно-следственную связь между вирусом и Украиной. В любом случае, Киев должен действовать активно, понимая, что доброй воли от агрессора не будет. Россия будет и дальше пытаться переиграть, обмануть Украину, в том числе используя мировую пандемию как маскировку".

Есть и другое мнение. Обвал цен на нефть, девальвация рубля, рост числа инфицированных в РФ могут вынудить именно Кремль пойти на уступки. Путин явно теряет контроль над ситуацией. И если этим решат воспользоваться определенные группы влияния, России станет точно не до оккупированных территорий. Самой бы выжить. И Донбасс могут отдать Украине без всяких условий – лишь бы снять хоть часть санкций, которые становятся особенно болезненны во время потрясений.

Впрочем, Путин может рискнуть и активизировать боевые действия на Донбассе. И не только. "Маленькая победоносная война" – то самое "лекарство", которым путинская Россия любит "врачевать" внутренние проблемы. А тут еще и мировому сообществу будет явно не до того, чтобы приструнить агрессора.

Кремль точно будет давить. Всеми средствами. И угрожать, и соблазнять.

Ситуация прояснится в ближайшие месяцы. Очень важно – выстоять. И помнить, как отмечает Кулеба, что переговоры с РФ – это всегда ходьба по минному полю.

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