Зеленский посетил передовую в зоне ООС: подробности рабочей поездки

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 11 апреля, с рабочим визитом отправился в зону ООС, где ознакомился с оперативной обстановкой на передовых позициях ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 "Петровское". Как доложили президенту, в течение последнего времени ситуация там контролируемая и спокойная.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – заявил Зеленский.

Затем глава государства посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки как благодарность за службу.

Кроме того, в рамках сегодняшнего визита гарант осмотрел палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя. А также обсудил создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины.

Добавим, что также сегодня президент и глава Офиса президента Андрей Ермак почтили память погибших пассажиров автобуса "Златоустовка – Донецк", возложив к мемориалу цветы. Напомним, что этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 "Град" 13 января 2015 года, в результате чего погибли 12 пассажиров, а еще 19 были ранены.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили идею Ермака о ежедневных онлайн-встречах ТКГ по Донбассу: названы плюсы и минусы предложенного главой ОП формата переговоров.

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