Ежедневные онлайн-встречи ТКГ по Донбассу: названы плюсы и минусы предложенного Ермаком формата переговоров

Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак предложил ускорить процесс пути к миру на Донбассе и проводить переговоры Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции ежедневно. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили эффективность и риски такого "турборежима".

"Нет необходимости в работе в видеоформате 24\7"

Руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко считает, что заявление Ермака нуждается в уточнении.

"Что именно имел в виду глава Офиса президента? Ежедневные видеоконференции по подгруппам? Если так, то это заявление выглядит как попытка форсировать те процессы, которые нельзя форсировать по определению, – подчеркивает Мария Кучеренко. – Мне непонятно, что именно Ермак предлагает обсуждать каждый день в той же подгруппе по безопасности: согласовывать "компромиссные точки отвода"? Но правда такова, что обсуждать какие бы то ни было отводы на фоне ситуации последних недель с обстрелами окраин участков разведения (как уже существующих, так и обозначенных как перспективные, например, Гнутово) само по себе является уступкой Российской Федерации".

По мнению аналитика, единственный диалог, который может вестись на этом направлении – это диалог о следовании Рамочному решению ТКГ от 20.09.2016, которое предполагает возможность возврата сторон на исходные позиции в случае нарушений условий отвода. Но для этого, подчеркивает эксперт, нет необходимости в "работе в видеоформате 24\7".

"Это пример, касающийся безопасности. Прибавим к этому предшествующие абсурдные заявления президента Зеленского о том, что на урегулирование якобы "замороженного конфликта" в существующих форматах он готов дать только год. Ответ Банковой на петицию об отзыве подписей под "протоколами Ермака", где за подписью президента и дальше продвигается идея создания Консультативного совета и выполнения политической части Минска-2 в обозримом будущем. Попытку подать обещанное освобождение пленных как историю успеха Банковой… И поймем, что речь идет не только о намерении адаптировать ситуацию под ложные представления руководителя государства об этой войне, но и о личных интересах и амбициях Андрея Ермака, ставшего фигурантом серьезного коррупционного скандала", – отмечает Мария Кучеренко.

Аналитик считает, что складывается парадоксальная и откровенно пугающая ситуация: задачи, очевидно стоящие перед замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком как куратором урегулирования (отраженных и в протоколах, опубликованных боевиками 26.03), находят отклик в действиях и заявлениях главы ОП Украины. Тот же разговор о политической части Минских соглашений, та же попытка прийти к некому быстрому решению и отчитаться о результате своему руководству.

"И если с целями и задачами российских переговорщиков всё выглядит вполне логично, то позиция действующей украинской власти выглядит как минимум странно, – говорит Мария Кучеренко. – Разговор о воплощении политической части Минских соглашений никак не может вестись до изменения ситуации с безопасностью".

"В ОП понимают – нужно ускоряться с вопросами по Донбассу"

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, предложение Ермака указывает на то, что в ОП понимают – нужно ускоряться с вопросами по Донбассу.

"Договоренности, к которым пришли в декабре не встрече глав государств нормандского формата, не выполнены. Из "домашнего задания" получилось разве что с обменом пленными. И то – не "всех на всех". Очередной обмен обещают провести до Пасхи. Но, опять же, это будет "точечный", а не полный обмен, – отмечает политолог. – Политико-безопасностные моменты не выполнены, новые точки разведения не согласованы, новые пункты пропуска не открыты. С начала года – вообще никаких подвижек. А у президента и его окружения есть понимание, что так можно окончательно утратить общественное доверия. Да, определенная позитивная динамика в продвижении к миру на Донбассе есть. Но очень медленная. А потому ее, похоже, решили ускорить".

Якубин не исключает, что если еждневные видео-переговоры сработают, принесут реальные результаты, могут появиться те самые наработки, с которыми новая встречи в нормандском формате станет более реальной.

"Играют роль и некоторые дедлайны, которые поставил сам себе Зеленский, – продолжает эксперт. – По мнению президента, вопросы по Донбассу нужно решить до местных выборов (намечены на октябрь, если не будет переноса из-за коронавируса и кризиса). Чтобы, по возможности, провести их и в ОРДЛО – по украинскому законодательству. Потому генерируются новые и новые идеи. Как та же – с Консультативным советом, спровоцировавшая, с моей точки зрения, информационную атаку на Ермака ("пленки" с его братом). Как нынешняя – с ежедневными переговорами. В каком-то роде тут на руку может быть карантин. Есть возможность провести те решения по приближению мира на Донбассе, которые ранее вызывали протесты у определенных радикальных групп и политиков. Я считаю, что важно использовать все возможности, чтобы не позволить "заморозить" ситуацию, а выйти на реальное разрешение конфликта".

"Все мы прекрасно понимаем, что всё решается в Кремле, а не в таких переговорах"

Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает "переговорное предложение" главы ОП "информационной завесой", имеющей мало общего с реальным разрешением конфликта на Донбассе.

"Андрей Ермак немного отошел от скандала с пленками, на которых его брат якобы торгует должностями. Ему повезло, что сейчас в Украине и мире столько проблем, что подобные новости быстро затмеваются-забываются, – говорит эксперт. – Но на всяких случай глава ОП еще и сам генерирует новые поводы, чтобы заретушировать скандальные. Не знаю, как видео-переговоры ТКГ и подгрупп, даже круглосуточные, помогут прекращению войны. Каждый день – новые обстрелы. Вчера вновь погиб украинский воин, есть раненые. Все мы прекрасно понимаем, что всё решается в Кремле, а не в таких переговорах".

По мнению Алексея Голобуцкого, Андрей Ермак пытается показать, что именно он – главное действующее лицо в процессе переговоров по Донбассу. Чуть ли не главный миротворец. Тем более, что "Зеленский фактически передал ему все соответствующие функции.

"На самом деле наша задача сейчас – продержаться два-три месяца. За это время изменится ситуация в России (мы ведь видим, как ее прижали по нефти, как летит вниз рубль, как усложняется ситуация), в мире. И может появиться совсем другое поле договоренностей", – подчеркивает политтехнолог.

Ранее "Комментарии" писали, что ТКГ в режиме "онлайн" обсудила перспективы окончания войны на Донбассе.

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