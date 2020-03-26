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ТКГ в режиме "онлайн" обсудила перспективы окончания войны на Донбассе

В ходе видеоконференции ТКГ по Донбассу участники только живо дискутировали, документы подписывать не стали

сегодня, 22:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

ТКГ в режиме "онлайн" обсудила перспективы окончания войны на Донбассе

Сегодня прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса гаранта Конституции.

Ключевые вопросы, которые были затронуты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Никаких документов сегодня подписывать не стали", - указано в сообщении.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участков разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины жестко отреагировал на новую земельную реформу президента России Владимира Путина, который запретил владеть участками земли в Крыму тем, кто имеет украинское гражданство.

"Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности за это правонарушение", - говорится в сообщении МИД.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/tkg-u-formati-videokonferenciyi-obgovorila-bezpekovu-situaci-60337
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