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Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: МИД Украины будет судиться

В МИД Украины прокомментировали указ Путина о запрете иностранцам владеть землей в аннексированном Крыму

сегодня, 17:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: МИД Украины будет судиться

Российский президент Владимир Путин на днях подписал указ, которым запретил гражданам Украины владеть землей в аннексированном Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такие действия РФ.

Сообщается, что МИД Украины осуждает подписание 20 марта Указа президента России №201. Так, в этом документе Крым добавили в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности "земельные квадраты".

"Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности за это правонарушение", - говорится в сообщении МИД.

Украина считает подписание указа очередным незаконным шагом Москвы по присвоению объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, а также грубым нарушением украинского законодательства и международного гуманитарного права. Кроме того, в МИД призвали международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе при помощи санкций.

Ранее портал "Комментарии" написал, что в Крыму появились улицы в честь боевика "ДНР" Захарченко и "полка ополчения".


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-u-zvyazku-z-pidpisannyam-prezidentom-rf-vputinim-ukazu-shchodo-pozbavlennya-ukrayinskih-gromadyan-mozhlivosti-volodinnya-zemleyu-v-timchasovo-okupovanomu-krimu
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