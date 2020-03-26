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В Крыму появились улицы в честь боевика "ДНР" Захарченко и "полка ополчения"

В Симферополе переименовали 29 улиц, которые назвали в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и уничтоженного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко

сегодня, 15:50
Автор:

• Елена Волкова

В Крыму появились улицы в честь боевика "ДНР" Захарченко и "полка ополчения"

В Крыму появились улицы, названные в честь оккупантов и террористов. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, в Симферополе на днях переименовали 29 улиц. Среди новых названий в столице Крыма - улицы в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, уничтоженного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Кроме того, “городской совет” Симферополя увековечил память бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина и основателя "русской общины Крыма" Владимира Терехова. Появилась и улица “Полка крымского ополчения”, который в 2014 году участвовал в “освобождении” полуострова.

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Источник: comments.ua
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