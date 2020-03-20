Российские монахини будут выпускать "лекарство" от коронавируса с запахом лаванды

В России придумали оригинальный способ борьбы с коронавирусом. Невзирая на китайскую лихорадку, церковь не стала закрывать храмы и отменять службу, однако решили выпускать продукцию с противовирусным эффектом. Об этом пишут местные СМИ.

Так, в Екатеринбурге монахини Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря решили выпускать уникальный ладан "с усиленным противовирусным эффектом". Новая продукция будет с маслами базилика и лимона, лаванды и герани. Протестируют “противовирусный эффект” на местных богослужениях.

Там уверены, что верующие болеют куда реже: дескать, ладан очищает воздух в храме и укрепляет иммунитет.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Одессе между служителем церкви и прихожанами произошла драка. Потасовка произошла в соборе Рождества Христова в самом центре Одессы по ул. Пастера. Один из участников драки - священник, которого отлучили от церкви. Очевидцы говорят, что у этого мужчины произошел конфликт с теперешним настоятелем храма, который перерос в драку. Причем, конфликтовали не только мужчины: очевидцы говорят, что одна из прихожанок начала снимать ссору священников, и жена одного из них толкнула ее. В женские разборки влез и отстраненный от церкви священник: заступившись за свою супругу, он якобы бил прихожанку ногами.

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