Массовое побоище в церкви Одессы: дрались женщины и священники (ВИДЕО 18+)

В Одессе между служителем церкви и прихожанами произошла драка. Об этом рассказали в облуправлении полиции, куда обратились с заявлениями трое участников конфликта.

Так, согласно информации очевидцев, потасовка произошла накануне в соборе Рождества Христова в самом центре Одессы по ул. Пастера. Один из участников драки - священник, которого отлучили от церкви. Очевидцы говорят, что у этого мужчины произошел конфликт с теперешним настоятелем храма, который перерос в драку. Причем, конфликтовали не только мужчины: очевидцы говорят, что одна из прихожанок начала снимать ссору священников, и жена одного из них толкнула ее. В женские разборки влез и отстраненный от церкви священник: заступившись за свою супругу, он якобы бил прихожанку ногами.

В полиции открыли уголовное производство по статье “Легкие телесные повреждения” и назначили экспертизу, чтобы установить степень тяжести травм каждого из пострадавших.

Напомним, ранее в Сети появилось видео массовой драки, которая произошла на борту самолета украинской авиакомпании во Львове. Из‐за того, что один и из пассажиров был якобы пьян и задержал рейс в Киев, сначала произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки.

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