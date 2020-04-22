Режим крутого пике: что карантин уже сделал с Украиной и чем грозит его продление

На этой неделе правительство Украины, скорее всего, продлит карантин. Между тем, безработица – всё выше, а внятной стратегии преодоления кризисных явлений со стороны власти как не было, так и нет. Портал "Комментарии" с помощью экспертов разбирался, почему так происходит, а также – что может сделать власть, чтобы совладать с ситуацией, не дав стране ухнуть в бездну анархии.

Карантинная история Украины: почему мы к этому пришли

Карантин из-за распространения коронавируса Сovid-19 в Украине ввели с 12 марта. Позже его продлили до 24 апреля. Но полное снятие карантинных мер на этой неделе вряд ли возможно. Особенно после того, как на Пасху были зафиксированы нарушения карантинных ограничений: чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. И хоть их было немного (полиция заявила о нарушениях в 19 культовых сооружений из более 13,5 тысячи, где проходили богослужения), а верующих пришло в храмы в разы меньше, чем годом ранее (130 тысяч по сравнению с 7,5 миллионами в 2019-м), вспышка заболеваний вполне возможна.

После аналогичных нарушений в Вербное воскресенье, 12 апреля, увеличение количества заразившихся коронавирусом было зафиксировано через 4-5 дней. Чего-то подобного можно ожидать и сейчас. Особенно это касается Тернопольской области, где прихожане и церковники проигнорировали карантинные меры в Почаевской лавре, и подконтрольной части Донецкой области, где аналогичные нарушения были зафиксировано в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Соответствующий пост опубликовала в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, признав, что "кое-где ситуация выходила из-под контроля".

Фраза о выходе "из-под контроля" – ключевая, потому что очень многое начало из-под него выходить, причем стремительно. И если говорить о ситуации с коронавирусом, то именно бесконтрольное возвращение украинцев из-за границы спровоцировало рост заболеваний. Тысячи наших сограждан, хлынувших в родные пенаты из охваченной эпидемией Европы практически без проверок – результат явного просчета властей. Одного из многих.



"Было бы хорошо, если бы Зеленский дал адекватную оценку своему решению массово возвращать украинцев из-за границы без обязательной обсервации, – отмечет кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк. – Равно как ответил на вопрос, почему в стране произошел дефицит защитных масок, тогда как они вовсю поставлялись из Украины за рубеж? Почему государство не применило силу принуждения к УПЦ МП, которая повсеместно силами своих священников демонстрируют пренебрежение к карантинным запретам?"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает правильным введение карантина. С его помощью удалось сбить динамику распространение вируса.

"Но почему он вообще распространился по всем регионам? А потому что именно власть не смогла обеспечить вовремя обсервацию тех, кто привез в Украину коронавирус. Не обеспечила контроль. В итоге у нас, согласно данным на утро 22 апреля, 6592 лабораторно подтвержденных случаев заражения, количество летальных случаев возросло до 174, – подчеркивает Богуш. – И учитывайте, что мы не знаем реальное число заболевших. Ведь тестированием охвачен малый процент населения… А врачи без средства защиты и оборудования сами заражаются катастрофически быстрыми темпами. Аппаратов искусственной вентиляции легких – огромный дефицит. И уже понятно, что власть не может ни поддержать полуразваленную медицину, ни оказать достойную помощь тем, кого "закрыла" на карантин. Как в 2014-м волонтеры и бизнес спасли армию, так и сейчас они поддерживают медиков, оказывают соцпомощь нуждающимся. Нас просто поставили перед фактом, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Карантин в Украине: "закрутим гайки, а там разберемся"

Карантинные меры, которые ввела украинская власть, ударили по транспортной, туристической, развлекательной отраслям. Сфера услуг, по мнению ряда экспертов, понесла невосполнимые потери. Отели, заведения питания, супермаркеты, торгующие разнообразной техникой, мастерские, спортзалы, кинотеатры, театры, салоны, рынки, мелкие фермерские хозяйства – перечислять попавших под удар можно долго. Куда короче будет перечень тех, кто сможет потом восстановиться. Тем более, что пока так и не ясно, когда наступит это самое посткарантинное "потом".

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует, что в мае "при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предполагает, что общественный транспорт в Украине заработает в июне-июле.

На уровне предположений – и меры, с помощью которых власть противостоит распространению коронавируса. По принципу "закрутим гайки, а там разберемся". Вот только посадить бизнес "под замок" на фоне прочих вызовов, стоявших перед Украиной и до карантина и кризиса (без чего точно не обойдется) – всё равно, что выбрать выстрел в голову, хоть можно было обойтись менее кардинальным "решением".

"Украинская власть должна, наконец, что-то сделать для людей. Как делается во всех цивилизованных странах. В США, в ЕС правительства поддержали граждан, которым из-за карантина не дают работать. Им компенсирую этот запрет, выдавая серьезные денежные средства. Вводятся массовые программы реанимирования экономики. А что у нас? У нас власть просто запретила работать, – отмечает Денис Богуш. – Все социсследования показывают, что у малого и среднего бизнеса, который и так развивался скорее вопреки, чем благодаря нашим властям, подушка безопасности – максимум на два месяца. Которые вот-вот истекут… Если ранее его давили поборами, то теперь просто закрыли "на карантин". А помощи – нет. Поддержки – нет. Стратегии – нет. Есть только новые запреты и новые обещания. Новые обращения и увещевания".

Если те же США собираются вливать в экономику 2 триллиона долларов, Германия - около триллиона, то Украина выделила лишь 2,2 миллиарда евро. И это – на борьбу с коронавирусом. То есть, данные средства не являются прямой помощью бизнесу.

Президент Владимир Зеленский продолжает уповать на деньги Международного валютного фонда (МВФ), сравнивая их отсутствие с жизнью без воды.

Вот только два закона – об открытии рынка земли и о невозврате банков бывшим владельцам, на принятии которых настаивает МВФ, обещая взамен "одарить" новыми траншами, протаскивают через карантинную Верховную Раду с огромным количеством нарушений. И с огромным же количеством "мин", которые делают эти, нужные, на самом деле, законы, взрывоопасными.

Также Зеленский обещает программу для поддержки бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий. Якобы будут и упрощение налогового давления, и кредитные каникулы, и доступные кредиты. А расширение программы строительства дорог гипотетически позволит обеспечить работой даже заробитчан, массово вернувшихся в Украину.

Вот только обращения-обещания Зеленского, которые вроде бы нужны (не было бы их, ругали бы за их отсутствие), напоминают последние выпуски "Вечернего квартала". Те самые, где "кварталовцы" выступают перед пустым зрительным залом – карантин же, а в телеверсию вставляют хлопающих и улыбающихся зрителей из прошлых выпусков. Вот и тут – обращение в пустоту. Потому что пропасть между тем, что говорит президент, и тем, что происходит на самом деле – огромна.

"Ситуация с карантином ярко демонстрирует пример того, как важно в масштабах государства принятие взвешенного решения, продуманного на несколько шагов вперед, – говорит экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат. – На данный момент мы видим следствие ошибочных решений, принятых не аналитическим методом, а хаотическим, основанным больше на страхах и невежестве чиновников разного уровня".

Последствия карантина в Украине: системные кризисы нарастают

Бич безработицы, обрушившийся на весь мир, особенно больно ударит по слабым сырьевым экономикам. И украинская – в их числе.

На 16 апреля количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляло более 400 тысяч человек – на 27 % больше, чем годом ранее. Почти 90 тысяч зарегистрировались с 12 марта, когда Украину накрыла первая карантинная волна. Эксперты прогнозируют в этом году рост безработицы в Украине среди населения в возрасте от 15 до 70 лет на 9,4%. Но это – весьма оптимистичный прогноз. Особенно, если государство и далее будет спасать ситуацию обещаниями и декоративными мерами.

Народный депутат Украины VIII созыва, бизнесмен и политик Игорь Котвицкий обращает внимание, что на самом деле количество людей, оставшихся без работы, значительно больше. А ситуация – гораздо серьезнее.

Он подчеркивает, что только 20% безработных официально состоят на бухгалтерском учете. Добавьте к этому трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину (по разным оценкам, более двух миллионов).

Приплюсуйте тех, кто потеряет работу в ближайшее время, если карантин не ослабят.

И получите армию почти в 4 миллиона (!) безработных – с предпосылками для увеличения этой цифры.

Как государство борется с кризисом? Упростив процедуру регистрации безработных, увеличив выплаты им с 650 до 1000 грн., а заявив о мифическом плане создания 500 тысяч рабочих мест. После карантина. Может быть…

С начала карантина порядка 700 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, подчеркивает Андрей Гарнат. В целом же уже более 2 млн граждан утратили источники своего дохода. И к ним прибавились вернувшиеся с Европы заробитчане. Уровень безработицы на сегодняшний день, по словам эксперта, составляет порядка 13-15% и продолжает расти.

Фактически – имеем очередной системный кризис, которых в нашей стране накопилось уже немало. Так, в Украине на фоне пандемии коронавируса явственно обрисовался медицинский кризис. Смена правительства Гончарука – следствие бюджетного кризиса (тотальные недопоступления), наслоившегося на промышленный.

"Стоит вспомнить итоги первого квартала – минус 15% от плановых сборов в бюджет. И это учитывая то, что некоторые компании налог на прибыль перечислили авансом, – отмечает Андрей Гарнат. – Плюс к тому – задержавшийся у государства, не полностью возмещенный НДС. К негативной экономической ситуации внутри страны добавляется еще рецессия мировой экономики. И этот процесс, предположительно, растянется на два-три года".

Недавно передал "привет" энергетический кризис, к которому приложили руку и правительство Гройсмана, запустив энергорынок без соответствующей подготовки, и новая власть, начав закупать дешевую электроэнергию в РФ и Беларуси (та же российская, в принципе).

Всё явственнее маячит парламентский кризис. Монобольшинство разваливается, как карточный домик, а ситуативные партнеры выторговывают себе весьма сомнительные преференции.

Ну и вишенкой на этом торте – кризис институций власти. Такое впечатление, что рычаги управления страной переведены в режим "автопилот".

Карантин в Украине: что надо делать

Согласно недавнему социсследованию, действия Зеленского по его реагированию на угрозы, связанные с коронавирусом, одобряют 55% опрошенных. Только 31% придерживается противоположного мнения. Но это – пока...

"Большинство домохозяйств в Украине живут "от зарплаты до зарплаты". Спустя месяц мы видим, что запасы ресурсов у многих семей уже подходят к концу, – уверен Андрей Гарнат. – Еще как-то людей спасает село с огородами и тот самый "теневой рынок", с которым безуспешно борются все правительства подряд… Но еще два месяца такого карантина – и страну потрясет социальный взрыв. Начнутся неуправляемые процессы, когда нищие изголодавшиеся люди будут красть продукты из магазинов для того, чтобы выжить. Хаос и бандитизм станут новой реальностью Украины – и остановить эти процессы будет крайне сложно".

Люди хотят знать, как государство поможет им пережить это сложное время, что их ждет после карантина, но внятных ответов не получают.

Чем дольше власть будет фиктивно помогать реально убиваемой экономике, тем выше угроза бунтов. Особенно, если будут всплывать факты "дерибана" бюджета на фоне общей тяжелой ситуации. А ловить рыбку в мутной воде кризисов у нас всегда хватало желающих.

Между тем, согласно прогнозу МВФ, по итогам года украинская экономика упадет на 7,7%. Чтобы понять глубину падения, напомним, что в 2014-м, который страшно вспоминать, падение составило 6,6%. При этом эксперты уверены, что МВФ представил достаточно оптимистичный прогноз. А глубина падения может дойти и до 10%.

Власть должна публично отчитаться об экономических потерях, которые уже понесла Украина. Далее – продемонстрировать наличие и понимания различных сценариев выхода украинской экономики из карантина, считает политэксперт Дмитрий Гаврилюк.

"Если основа экономической стратегии – ломать парламент, чтобы проголосовать так называемый антиколомийский закон ради транша МВФ, то это – фиаско для украинского государства, – уверен эксперт. – Ситуация, в которой из-за пандемии оказались весь мир и Украина, это возможность пронзить экономическую и политическую стратегию развития государства и регионов антикризисной логикой. Очевидно, что государство могло бы помочь разработкой и удешевлением продуктов для дистанционного обучения, ведения бизнеса, особенно малого и среднего. Ошибочно считать, что Covid 19 или что-то подобное больше не повторится. Поэтому государство должно иметь план на случай распространения пандемий".

По мнению Гаврилюка, недовольство из-за экономической турбулентности и законотворческого шапито от "Слуги народа" будет нарастать.

"И здесь "под нож" пойдет рейтинг не только правительства и парламента, но и Зеленского, – уверен эксперт. – Сколько бы он не записал роликов в стиле "свой пацан", "какую страну оставили папередники", сколько бы ни пригнали самолетов с масками… Будут ли массовые беспорядки, и что может уберечь Зеленского? Ответ прост – "Арсен из МВД". Фактических беспорядков вряд ли стоит ожидать. Хоть, не исключаю, что желающие протестировать власть и правоохранителей на прочность – найдутся".

Специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что беспорядки весьма вероятны.

"У людей денег нет. Возможности заработать нет. Промышленность не работает. Хватит искры, чтобы вспыхнуло пламя народного гнева почище, чем в пожар в Чернобыльской зоне, – прогнозирует Богуш. – Вполне возможно, что сначала будут бунты пенсионеров, как это уже случается в ряде регионов. Точечно. При открытии новых супермаркетов, к примеру, как недавно в Мариуполе… А там пойдут и бунты среднего возраста. Начнут формироваться банды, будут штурмы, захваты. Где-то – бессистемно. А где-то, возможно, и под чьим-то "чутким руководством". И не факт, что полиция сможет это удержать. Мы видим, что происходит с пожарами. И в Киевской области, и в Житомирской. Всё указывает на то, что работают диверсанты-поджигатели. Ситуацию, и без того шаткую, раскачивают еще сильнее".

Чтобы всё это предотвратить, нужны системные меры, подчеркивает эксперт.

"Требуется восстановление работы санэпидемслужбы, реальная поддержка бизнеса, стратегия выхода из кризиса, развитие внутреннего производства, снижение учетной ставки НБУ, кредитование реального сектора экономики, реструктуризация долгов, – перечисляет Богуш. – Но вряд ли это может внедрить наша бессистемная власть".

Пока еще не поздно, в стране необходимо пересмотреть карантинные ограничительные меры в сторону их смягчения, уверен Андрей Гарнат.

"Нужно открыть торговые точки, в том числе и рынки, чтобы малый и средний бизнес смог зарабатывать и платить зарплаты нанятым сотрудникам, – подчеркивает экономический эксперт. – Чтобы малоимущие граждане имели возможность приобретать продукты питания по более низким ценам у фермеров. За время карантина почти все предприятия уже внедрили необходимые меры повышенной сандисциплины на рабочих местах. И готовы их технически совершенствовать. Нужно открыть парки и спортклубы, чтобы люди могли заниматься спортом, проявлять двигательную активность, прогуливаясь на свежем воздухе. Это повысит иммунитет, а с точки зрения психологии позволит сбросить негатив через физические нагрузки. Граждане, в свою очередь, также уже приняли и поддерживают в своем быту временные усиленные санитарные нормы (маски, антисептики). Но действовать нужно немедля".

Как ранее писали "Комментарии", в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 467 человек, и по состоянию на 9:00 утра 22 апреля количество инфицированных составляет 6592 украинца. По информации МОЗ, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 174 пациента. В то же время вылечилось 467 человек.

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