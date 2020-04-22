Новая статистика коронавируса 22 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

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В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 467 человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных
составляет 6592 украинца. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
По информации МОЗ, на сегодняшний день, 22 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 174 пациента. В то же время вылечилось 467 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:
Винницкая область - 349 случаев;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 150 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 287 случаев;
Закарпатская область - 218 случаев;
Запорожская область - 141 случай;
Ивано-Франковская область - 589 случаев;
Кировоградская область - 251 случай;
Киев - 989 случаев;
Киевская область - 390 случаев;
Львовская область - 274 случая;
Луганская область - 26 случаев;
Николаевская область - 82 случая;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 353 случая;
Сумская область - 86 случаев;
Тернопольская область - 471 случай;
Харьковская область - 82 случая;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 54 случая;
Черновицкая область - 1053 случая;
Черкасская область - 206 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Кроме того, Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.
Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.
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