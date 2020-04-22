Новая статистика коронавируса 22 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 467 человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных составляет 6592 украинца. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 22 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 174 пациента. В то же время вылечилось 467 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 349 случаев;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 150 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 287 случаев;

Закарпатская область - 218 случаев;

Запорожская область - 141 случай;

Ивано-Франковская область - 589 случаев;

Кировоградская область - 251 случай;

Киев - 989 случаев;

Киевская область - 390 случаев;

Львовская область - 274 случая;

Луганская область - 26 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 353 случая;

Сумская область - 86 случаев;

Тернопольская область - 471 случай;

Харьковская область - 82 случая;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 54 случая;

Черновицкая область - 1053 случая;

Черкасская область - 206 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.





Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Кроме того, Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!