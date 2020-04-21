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В ВОЗ ответили, могли ли коронавирус создать в лаборатории

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на слухи о том, что коронавирус могли создать в Китае искусственно

сегодня, 16:55 734
Автор:

• Елена Волкова

В ВОЗ ответили, могли ли коронавирус создать в лаборатории

Во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам  пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.

Фадела Чаиб говорит о том, что все имеющиеся данные свидетельствуют, что вирус имеет исключительно животное происхождение. Впрочем, на данный момент неясно, как COVID-19 преодолел путь к человеку. В  организации здравоохранения полагают, что у летучих мышей был так называемый промежуточный хозяин.

Напомним, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. Еще в декабре прошлого года в Китае сообщили, что вирус адаптируется и мутирует.

Сегодня же в мире, по состоянию на 21 апреля, зарегистрировали почти 2,5 миллиона случаев коронавируса. 171 152 человека умерли, более 656 000 - выздоровели.

Как ранее сообщали "Комментарии", доктор Комаровский рассказал, где наибольший риск подхватить коронавирус и когда украинцам станет легче.


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Источник: https://comments.ua/
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