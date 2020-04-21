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Комаровский рассказал, где наибольший риск подхватить коронавирус и когда украинцам станет легче

Доктор Комаровский уверен: самый большой шанс подхватить коронавирус в Украине - находиться с больным в одной палате

сегодня, 11:50
Автор:

• Елена Волкова

Комаровский рассказал, где наибольший риск подхватить коронавирус и когда украинцам станет легче

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, где существует самый большой риск заразиться коронавирусом в нашей стране. Об этом доктор поведал на своем канале в YouTube.

Комаровский уверен: самый большой шанс подхватить вирус - находиться с больным в одной палате в медучреждении.

"На первом месте однозначно окажется больничная палата интенсивной терапии — несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ встретиться сразу с 10 инфицирующими дозами”, - говорит доктор. 

На втором месте, по его словам, -  дома для людей преклонного возраста и людей с инвалидностью. Комаровский считает, здесь сосредоточены те, для кого и одна инфицирующая доза — это смертельный риск. 

"Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство из них встретится, и общество сформирует коллективный иммунитет. Добиться этого за зиму и весну не получится, но летом обязательно станет легче — откроются окна, отключится отопление (нормализуется влажность), люди чаще будут встречаться и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в помещении, нагреваются на солнце дверные ручки, увеличится количество ультрафиолета. Мы все, в конце концов, научимся мыть руки", - уверен Комаровский. 

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 415 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 6125 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым. Кроме того, Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.


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Источник: https://comments.ua/
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