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Комаровский рассказал, можно ли контактировать с носителем коронавируса и не заболеть

Доктор Комаровский назвал условия, при которых человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым

сегодня, 14:50
Автор:

• Елена Волкова

Комаровский рассказал, можно ли контактировать с носителем коронавируса и не заболеть

Известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым. Об этом доктор рассказал на своем канале в YouTube.

По словам Комаровского, все зависит от того, насколько выражены симптомы у больного, есть ли защитная маска, а также от так называемого местного иммунитета у людей из его окружения.

“Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое понятие, как местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, в которой содержатся секреторные иммуноглобулины. Они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедрится в организм, - говорит Комаровский. - Если слизь жидкая, в ней факторы местного иммунитета - иммуноглобулины - активны. Если же слизистые пересыхают, местный иммунитет отключается”.

Комаровский советует проветривать и увлажнять помещение, а также много пить, что поможет избежать вируса даже контактируя с его носителем.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.


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Источник: https://comments.ua/
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