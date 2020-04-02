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Комаровский рекомендует пить кока-колу для профилактики коронавируса

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить украинцам для профилактики коронавируса на карантине

сегодня, 10:20 667
Автор:

• Елена Волкова

Комаровский рекомендует пить кока-колу для профилактики коронавируса

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.
По мнению Комаровского, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.


Как ранее сообщали “Комментарии”, Комаровский рассказал о худшем сценарии коронавируса в нашей стране. На своем канале в YouTube инфекционист и педиатр говорит о том, что для украинцев нет ничего хуже, чем пример Италии и Испании, где до 10% случаев инфицирования оказываются смертельными.


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Источник: comments.ua
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