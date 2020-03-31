Комаровский рассказал о худшем сценарии коронавируса в Украине

Известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал о худшем сценарии коронавируса в нашей стране. На своем канале в YouTube инфекционист и педиатр говорит о том, что для украинцев нет ничего хуже, чем пример Италии и Испании, где до 10% случаев инфицирования оказываются смертельными.

По словам Евгения Комаровского, в этих европейских странах погибает большое количество пожилых людей и не справляется система здравоохранения. Более того, доктор уверен, что пандемия будет повторяться за неимением вакцины и стойкого иммунитета у человечества.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с украинцами, которые по тем или иным причинам застряли в разных странах во время пандемии. По словам министра, возвращения домой ожидает еще 11,4 тысячи украинцев. Однако Кулеба в своем видеообращении призвал их оставаться там, где они находятся. По словам главы МИД, они предоставляют поддержку всем гражданам Украины, однако осуществить перелет и переезд домой невозможно без контактов с другими людьми - нельзя предотвратить риск заражения. По мнению Кулебы, наиболее безопасно для украинцев, у которых есть возможность обеспечить себя за рубежом, пока не возвращаться в Украину. В нашей стране, продолжает министр, ближайшее время может стать критическим и определяющим будущее.

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