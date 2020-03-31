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Глава МИД Кулеба просит украинцев за рубежом не ехать в Украину

По словам министра иностранных дел Украины, возвращения домой ожидает еще 11,4 тысячи наших граждан, однако Дмитрий Кулеба призвал их оставаться там, где они находятся

сегодня, 09:50
Автор:

• Елена Волкова

Глава МИД Кулеба просит украинцев за рубежом не ехать в Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с украинцами, которые по тем или иным причинам застряли в разных странах во время пандемии. По словам министра, возвращения домой ожидает еще 11,4 тысячи украинцев. Однако Кулеба в своем видеообращении призвал их оставаться там, где они находятся.

По словам главы МИД, они предоставляют поддержку всем гражданам Украины, однако осуществить перелет и переезд домой невозможно без контактов с другими людьми - нельзя предотвратить риск заражения. По мнению Кулебы, наиболее безопасно для украинцев, у которых есть возможность обеспечить себя за рубежом, пока не возвращаться в Украину. В нашей стране, продолжает министр, ближайшее время может стать критическим и определяющим будущее.

Как ранее сообщали "Комментарии", вчера ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал. В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах. Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию, однако их ожидал неприятный сюрприз.



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Источник: comments.ua
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