Скандал в "Борисполе": туристы отказались от обсервации и забаррикадировались в самолете

Сегодня ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал. В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах.



Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию.

“Граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некоего документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т.д. Но никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Только что запретили снимать любые видео из самолета. Ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона. Конституция не работает во время карантина?). Туалеты перестали работать, их закрыли. Воды нет - закончилась. Проблема в коммуникации, людям возможно все объяснить. А не кидать на амбразуру командира и бортпроводника”, - говорит один из пассажиров Тарас Гончаренко.

По словам пассажиров, ничего об обсервации в отеле они не знали. Как сообщает портал “Обозреватель”, в итоге, выполнить обязательство решили несколько десятков человек, которых двумя автобусами отвезли в отель “Казацкий”. Другим же в качестве альтернативы предложили платное поселение в отеле “Пуща Конгресс”.

На данный момент конфликт с туристами продолжается. Те, кто поселился в отеле “Казацкий”, просят отпустить их на самоизоляцию, так как в номерах холодно, а из крана течет ржавая вода.



Напомним, Кабинет министров Украины вчера принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения вируса COVID-19.



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