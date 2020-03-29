"Обсервация для всех": Кабмин ввел новые обязанности для тех, кто вернулся из-за границы

Кабинет министров Украины сегодня принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения вируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

"Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - указал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что локациями для двухнедельной обсервации могут стать отели и гостиницы украинских городов, с руководителями которых уже достигнуты предварительные договоренности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об актуальной цифре заражения вирусом COVID-19, который продолжает свое распространение в мире. Так, наибольшее число заболевших регистрируют в США — там на сегодняшний день 124 тыс. 665 пациентов. Второе место в мире занимает Италия с 92 тыс. 472 человека заболевших. Италия также является лидером по смертности — от последствий коронавируса там умерли 10 тыс. 23 человека. В Испании зарегистрировали 5 тыс. 982 смерти от заболевания.

В Германии инфицированы 57 тыс.695 человек, Во Франции 38 тыс. 105 и в Иране — 35 тыс. 408 случаев.









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