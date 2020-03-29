Пандемия COVID-19: актуальная статистика на 29 марта

В мире растет количество заболевших коронавирусом. Так, на утро 29 марта в мире зарегистрировано 664 тыс. 924 случая заражений, 30 тыс. 848 заболевших скончались. Такие данные привоодит центр системных исследований при университете Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших регистрируют в США — там на сегодняшний день 124 тыс. 665 пациентов. Второе место в мире занимает Италия с 92 тыс. 472 человека заболевших. Италия также является лидером по смертности — от последствий коронавируса там умерли 10 тыс. 23 человека. В Испании зарегистрировали 5 тыс. 982 смерти от заболевания.

В Германии инфицированы 57 тыс.695 человек, Во Франции 38 тыс. 105 и в Иране — 35 тыс. 408 случаев.

По последним данным на вечер субботы, 28 марта в Украине насчитывается уже 356 случаев заражения, 9 из них оказались летальными. Выздоровели пятеро, среди которых один ребенок.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал рекомендации ВОЗ о том, как правильно дезинфицировать свое жилище.

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