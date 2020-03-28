Как правильно дезинфицировать жилище от коронавируса: рекомендации ЦОЗ

Во время карантина из-за пандемии коронавируса важно правильно дезинфицировать квартиру или дом. Как часто это делать и с помощью каких средств, сообщил Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Так, советуют ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым часто дотрагиваются: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кровати и другая мебель в спальне. Для этого рекомендуется использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства, в составе которых есть 1% хлора. В ванной нужно обрабатывать сантехнику, в кухне – холодильник, кофеварку, печь, ручки ящиков и все горизонтальные поверхности. Кроме того, можно прокипятить посуду и столовые приборы. Обязательной дезинфекции подлежат контактные места в гостиной, к примеру, спинка дивана или пульт телевизора. В спальне во время уборки необходимо уделить время контактных поверхностям кровати, тумбочек и других предметов интерьера.

Сообщается, что самыми загрязненными являются пол, ручки дверей, выключатели, клавиатура и сенсорные экраны гаджетов. Во время уборки рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты для рук, лица и тела.

Рекомендуется сначала очищать поверхности теплой водой с мылом, а потом дезинфицировать хлорным раствором (4 чайные ложки хлора на 1 л воды – ЦОЗ). Кроме того, позаботьтесь о вентиляции помещений. Для каждого помещения советуют использовать отдельную тряпку. Постельное белье и другие текстильные изделия необходимо стирать при температуре 90 градусов с порошком, а затем утюжить. После уборки не забудьте вымыть руки.

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