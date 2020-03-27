Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.03.2020

BTC/USD

6657.62

ETH/USD

136.85

LTC/USD

39.57

НБУ 27.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, насколько опасна доставка на дом во время пандемии коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, насколько опасна доставка на дом во время пандемии коронавируса

Названы меры безопасности при использовании услуг доставки еды и других товаров на дом в условиях карантина

сегодня, 18:48
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, насколько опасна доставка на дом во время пандемии коронавируса

В условиях пандемии коронавируса доставка покупок на дом предпочтительнее, чем поход в магазин. Поскольку так, по крайней мере, можно избежать контакта с другими покупателями, пишет ВВС.

Отмечается, что риск заражения через упаковку или от курьера сохраняется. Поэтому эксперт по пищевой безопасности Лиза Акерли рекомендует прикрепить ко входной двери записку. А в ней попросить курьера оставить пакеты под дверью, позвонить и отойти на безопасное расстояние. Некоторые эксперты также рекомендуют на время пандемии использовать пластиковые пакеты для покупок только одноразово.

Переживать за качество еды из ресторанов не следует, говорится в сообщении. Сетевые рестораны с репутацией и другие заведения с лицензиями не позволят себе нарушить стандарты качества и гигиены, поэтому риски для клиентов, заказавших у них еду, минимальны.

Что же касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержимое надо сразу переложить в тарелку. Затем выбросить контейнер и тщательно вымыть руки, советует Салли Блюмфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Добавим, что сложившихся обстоятельствах лучше заказывать горячую пищу из свежих продуктов, а не холодную еду или блюда, содержащие сырые ингредиенты. К примеру, ту же пиццу можно дополнительно подержать пару минут в микроволновке.

Кроме того, волонтерским группам, которые взяли на себя заботу о немощных и пожилых людях, советуют не вступать в контакт с теми, кого опекают. А получателям помощи - обрабатывать принесенные покупки дезинфектором.

Ранее "Комментарии" писали, как не подхватить коронавирусную инфекцию в супермаркете.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52040138
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...