Стало известно, насколько опасна доставка на дом во время пандемии коронавируса

В условиях пандемии коронавируса доставка покупок на дом предпочтительнее, чем поход в магазин. Поскольку так, по крайней мере, можно избежать контакта с другими покупателями, пишет ВВС.

Отмечается, что риск заражения через упаковку или от курьера сохраняется. Поэтому эксперт по пищевой безопасности Лиза Акерли рекомендует прикрепить ко входной двери записку. А в ней попросить курьера оставить пакеты под дверью, позвонить и отойти на безопасное расстояние. Некоторые эксперты также рекомендуют на время пандемии использовать пластиковые пакеты для покупок только одноразово.

Переживать за качество еды из ресторанов не следует, говорится в сообщении. Сетевые рестораны с репутацией и другие заведения с лицензиями не позволят себе нарушить стандарты качества и гигиены, поэтому риски для клиентов, заказавших у них еду, минимальны.

Что же касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержимое надо сразу переложить в тарелку. Затем выбросить контейнер и тщательно вымыть руки, советует Салли Блюмфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.



Добавим, что сложившихся обстоятельствах лучше заказывать горячую пищу из свежих продуктов, а не холодную еду или блюда, содержащие сырые ингредиенты. К примеру, ту же пиццу можно дополнительно подержать пару минут в микроволновке.

Кроме того, волонтерским группам, которые взяли на себя заботу о немощных и пожилых людях, советуют не вступать в контакт с теми, кого опекают. А получателям помощи - обрабатывать принесенные покупки дезинфектором.

Ранее "Комментарии" писали, как не подхватить коронавирусную инфекцию в супермаркете.

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